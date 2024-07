Gwiazdy chętnie biorą udział w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i kampaniach społecznych. Większość z nich jest dumna, że ich znane nazwisko może komuś pomóc. Ostatnio Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski pojawili się w ciekawym spocie "Wyloguj się", który miał pokazać, że siedzenie przed komputerem to nie jest jedyny sposób na zabicie nudy. Zobacz: Szczęsny i Lewandowski w nowej kampanii. Ostrzegają przed poważnym uzależnieniem

Za Oceanem tego typu projekty również są mile widziane, a ostatnio internet zalewają zdjęcia kobiet z rozmazanymi szminkami w okolicach ust. To element kampanii społecznej promującej badania cytologiczne, które są obecnie najskuteczniejszą formą obrony przed rakiem szyjki macicy.

Fotrografie które zamieszczane są zazwyczaj na Instagramie i Facebooku należy oznaczyć hasztagiem #SmearForSmear i nominować do tego samego swoich znajomych. Na tej samej zasadzie co Ice Bucket Challenge. Pomysłodawczynie akcji chcą, aby na badania zgłaszało się więcej kobiet, ponieważ jak na razie jest to tylko niewielki procent.

Do akcji włączyły się już modelka Georgia May Jagger i wokalistka Rita Ora. Czekamy na polskie akcenty.

