Monika Olejnik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce, nieustannie zaskakuje swoimi modowymi wyborami i znów to zrobiła! W mroźny styczniowy dzień pojawiła się w jednej z warszawskich kwiaciarni i restauracji, jednak całą uwagę przyciągała jej stylizacja, a w szczególności fantazyjny kożuszek i puszysty kapelusz w stylu "teddy"!

Monika Olejnik w puszystym kapeluszu "teddy fleece"!

Tym razem stylizacja Moniki Olejnik obejmowała krótki, brązowy kożuch z futrzanym obszyciem, do którego dobrała pluszowy kapelusz w tym samym kolorze. Jak wiadomo, kapelusze wróciły do łask i w tym sezonie są prawdziwym hitem. Dziennikarka sięgnęła po tę alternatywę dla czapki w ciepłej wersji typu "teddy fleece".

Monika Olejnik zaskoczyła też wyborem butów i postawiła na czarne, zamszowe buty, bardzo praktyczne w sezonie zimowym. Dopełnieniem looku były ciemne okulary przeciwsłoneczne, które są jej znakiem rozpoznawczym i torebka marki Chanel.

Monika Olejnik znów wybrała Chanel

Zimowy look Moniki Olejnik uzupełniła luksusowa torebka Chanel, której cena, to ok. 22 tysiące złotych. To nie pierwszy raz, gdy dziennikarka wybiera dodatki od światowych marek, a ten model wybiera dość często i najwyraźniej jest jednym z jej ulubionych.

