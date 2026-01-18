Monika Olejnik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce i gwiazda TVN, ponownie znalazła się w centrum zainteresowania. Tym razem wszystko za sprawą jej nietuzinkowej stylizacji, którą paparazzi uchwycili na warszawskich ulicach. Dziennikarka została sfotografowana w płaszczu marki Loewe, którego cena sięga 12 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko, bo jej look zwracał uwagę nie tylko ekstrawaganckim krojem i wyrazistym wzorem, ale też wyraźnie luksusowym charakterem całego zestawu.

Stylizacja Moniki Olejnik warta fortunę

Wobec stylu Moniki Olejnik trudno pozostać obojętnym. Dziennikarka konsekwentnie stawia na luksusowe marki i odważne połączenia kolorystyczne. Jej stylizacje, często łączące ekstrawaganckie wzory z klasyczną elegancją, stały się jej znakiem rozpoznawczym. Olejnik, znana ze swojego zamiłowania do mody i odwagi w doborze ubrań, nie ukrywa, że markowe rzeczy są jej słabością. I tym razem to udowodniła!

Tym razem Monika Olejnik została przyłapana przez paparazzi, gdy wybierała się do jednej z modnych warszawskich restauracji. Dziennikarka postawiła na długi, futrzany płaszcz od Loewe, wyróżniający się kolorowym, kwiatowym wzorem. Cena tego wyjątkowego płaszcza to ponad 12 tysięcy złotych. Całość dopełniła niezwykle kosztowna torebka marki Chanel warta aż 32 tysiące złotych.

Monika Olejnik nawet zimą nosi kwiaty

Futra każdej długości rządzą już od kilku sezonów, ale Monika Olejnik zdecydowała się pójść o krok dalej i zamiast klasycznego futerka w kolorze czarnym, brązowym czy beżowym wybrała długi futrzany płaszcz w kwiaty. W mroźny dzień dziennikarka wybrała ciepły look, ale jednocześnie nie zapomniała o tym, że nawet zimą można bawić się modą. Ten futrzany płaszcz kosztuje naprawdę dużo, ale tylko spójrzcie, jak nosi go Monika Olejnik!

