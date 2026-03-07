Monika Olejnik w prześwitującej, koronkowej spódnicy jest już gotowa na wiosnę
Monika Olejnik, znana dziennikarka, zaskoczyła swoją ostatnią stylizacją. Gwiazda TVN jest znana z ekstrawaganckiego stylu, ale tak odważnie jeszcze nie było. Koronkowa spódnica, białe rajstopy i te kozaki. Aż trudno oderwać wzrok. W takim wydaniu paparazzi "przyłapali" ja na mieście. Mamy zdjęcia.
Monika Olejnik, dziennikarka i prowadząca program "Kropka nad i" w TVN24 jest znana z odważnych stylizacji i wielokrotnie udowadniała, że nie obawia się zaskakujących wyborów modowych. Jej styl wielokrotnie wzbudza skrajne emocje, ale gwiazda TVN nie zamierza przestawać bawić się modą i udowadnia, że wiek to tylko liczba i zawsze można eksperymentować ze stylem. Tym razem znów przyciągnęła uwagę wszystkich!
Monika Olejnik w ekstrawaganckiej stylizacji
Monika Olejnik potrafi zaskoczyć i teraz znów to zrobiła. Stylizacja, w której pojawiła się Monika Olejnik, to przykład śmiałego podejścia do mody. Jej kurtka od Magdy Butrym to model z najwyższej półki cenowej. Podobnie kozaki MIU MIU oraz torebka Balenciaga za niemal 20 tys. zł świadczą o zamiłowaniu do luksusu. Nie da się ukryć, że Monika Olejnik nie tylko śledzi modowe trendy, ale także sama je wyznacza.
Tym razem paparazzi przyłapali dziennikarkę podczas wizyty u krawcowej. Wygląda na to, że Monika Olejnik nie tylko uwielbia ubrania od światowej sławy marek, ale korzysta też z pomocy, aby czasem je przerobić lub naprawić. Najpierw dziennikarka weszła do zakładu krawieckiego w jasnej spódnicy, a wyszła w koronkowej.
Monika Olejnik o swoim stylu
Nie pierwszy raz Monika Olejnik wywołuje poruszenie swoją stylizacją. Jakiś czas temu sama przyznała, że jej wygląd wzbudza duże zainteresowanie, a paparazzi faktycznie wydają się śledzić każdy jej krok.
Najważniejsze jest, żeby być jakąś, żeby wzbudzać emocje. Jak wzbudza emocje, to dobrze.
Tylko spójrzcie na ostatnią stylizację Moniki Olejnik. Jak wypadła?
