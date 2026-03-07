Monika Olejnik, dziennikarka i prowadząca program "Kropka nad i" w TVN24 jest znana z odważnych stylizacji i wielokrotnie udowadniała, że nie obawia się zaskakujących wyborów modowych. Jej styl wielokrotnie wzbudza skrajne emocje, ale gwiazda TVN nie zamierza przestawać bawić się modą i udowadnia, że wiek to tylko liczba i zawsze można eksperymentować ze stylem. Tym razem znów przyciągnęła uwagę wszystkich!

Monika Olejnik w ekstrawaganckiej stylizacji

Monika Olejnik potrafi zaskoczyć i teraz znów to zrobiła. Stylizacja, w której pojawiła się Monika Olejnik, to przykład śmiałego podejścia do mody. Jej kurtka od Magdy Butrym to model z najwyższej półki cenowej. Podobnie kozaki MIU MIU oraz torebka Balenciaga za niemal 20 tys. zł świadczą o zamiłowaniu do luksusu. Nie da się ukryć, że Monika Olejnik nie tylko śledzi modowe trendy, ale także sama je wyznacza.

Tym razem paparazzi przyłapali dziennikarkę podczas wizyty u krawcowej. Wygląda na to, że Monika Olejnik nie tylko uwielbia ubrania od światowej sławy marek, ale korzysta też z pomocy, aby czasem je przerobić lub naprawić. Najpierw dziennikarka weszła do zakładu krawieckiego w jasnej spódnicy, a wyszła w koronkowej.

Monika Olejnik o swoim stylu

Nie pierwszy raz Monika Olejnik wywołuje poruszenie swoją stylizacją. Jakiś czas temu sama przyznała, że jej wygląd wzbudza duże zainteresowanie, a paparazzi faktycznie wydają się śledzić każdy jej krok.

Najważniejsze jest, żeby być jakąś, żeby wzbudzać emocje. Jak wzbudza emocje, to dobrze. komentowała w przeszłości dla Super Expresu.

Tylko spójrzcie na ostatnią stylizację Moniki Olejnik. Jak wypadła?

