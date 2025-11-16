Monika Olejnik potrafi zaskoczyć swoją stylizacją nie tylko na czerwonym dywanie, ale również na co dzień. Ostatnio paparazzi "przyłapali" dziennikarkę na zakupach. Gwiazda TVN24 wybrała się do warzywniaka w futrzanych butach na obcasie. Musicie zobaczyć te zdjęcia.

Monika Olejnik w butach z futerkiem załatwiała sprawy na mieście

Monika Olejnik to prawdziwa miłośniczka mody. Dziennikarka od lat uwielbia zaskakiwać swoimi - często odważnymi - stylizacjami. Monika Olejnik łączy ubrania i dodatki od najlepszych światowych marek z ciuchami czy butami z popularnych sieciówek. Tak też było również teraz. Paparazzi spotkali Monikę Olejnik, jak załatwiała sprawy na mieście. Ze zdjęć wynika, że wybrała się m.in. na zakupy do warzywniaka. A jak się prezentowała podczas zakupów?

Monika Olejnik wybrała czarne skórzane spodenki, białą bluzkę, brązową marynarkę i rajstopy w modnym kolorze bordo. Look uzupełniły dodatki: duża torba Chanel oraz futrzane buty z H&M. Tylko spójrzcie jak prezentowała się Monika Olejnik. Jej buty to prawdziwy hit i naprawdę trudno przejść obok nich obojętnie.

