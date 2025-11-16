Przyłapali ją na zakupach. Nie uwierzycie, w jakich butach wybrała się do warzywniaka
Monika Olejnik zaskoczyła swoją stylizacją na co dzień. Dziennikarka wybrała się ostatnio na zakupy w naprawdę odważnych butach. Tylko spójrzcie, na te futrzane czółenka. Monika Olejnik kupiła je w popularnej sieciówce.
Monika Olejnik potrafi zaskoczyć swoją stylizacją nie tylko na czerwonym dywanie, ale również na co dzień. Ostatnio paparazzi "przyłapali" dziennikarkę na zakupach. Gwiazda TVN24 wybrała się do warzywniaka w futrzanych butach na obcasie. Musicie zobaczyć te zdjęcia.
Monika Olejnik w butach z futerkiem załatwiała sprawy na mieście
Monika Olejnik to prawdziwa miłośniczka mody. Dziennikarka od lat uwielbia zaskakiwać swoimi - często odważnymi - stylizacjami. Monika Olejnik łączy ubrania i dodatki od najlepszych światowych marek z ciuchami czy butami z popularnych sieciówek. Tak też było również teraz. Paparazzi spotkali Monikę Olejnik, jak załatwiała sprawy na mieście. Ze zdjęć wynika, że wybrała się m.in. na zakupy do warzywniaka. A jak się prezentowała podczas zakupów?
Monika Olejnik wybrała czarne skórzane spodenki, białą bluzkę, brązową marynarkę i rajstopy w modnym kolorze bordo. Look uzupełniły dodatki: duża torba Chanel oraz futrzane buty z H&M. Tylko spójrzcie jak prezentowała się Monika Olejnik. Jej buty to prawdziwy hit i naprawdę trudno przejść obok nich obojętnie.
Monika Olejnik podczas zakupów wyglądała naprawdę stylowo, ale jej buty widać było z daleka. Tylko spójrzcie na następne zdjęcie!
Dziennikarka wybrała się do warzywniaka w futrzanych czółenkach z popularnej sieciówki. W H&M kupicie takie buty za 164,99 złotych. Fajne?
Monika Olejnik wie, jak zaskoczyć swoją stylizacją. Zobaczcie więcej zdjęć.
