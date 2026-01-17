Początek 2026 roku przyniósł prawdziwą falę nostalgii w mediach społecznościowych. Instagram zalała lawina postów, w których użytkownicy - w tym gwiazdy - wracają do wydarzeń i wspomnień z 2016 roku. Wśród wielu znanych twarzy, które zdecydowały się wziąć udział w tym trendzie, pojawiła się także dziennikarka Monika Olejnik.

Na profilu gwiazdy TVN na Instagramie pojawiła się seria zdjęć sprzed dekady. Dominowały w niej ujęcia z wakacji, jednak jedno zdjęcie w szczególności wywołało poruszenie wśród internautów. Monika Olejnik zaprezentowała się na nim w bikini, pokazując niesamowitą sylwetkę oraz wyrzeźbiony brzuch.

Jedno zdjęcie w bikini wystarczyło, by zalała ją fala komplementów

Coraz więcej gwiazd dołącza do nowego trendu na Instagramie - 2016 challenge. Ostatnio Małgorzata Rozenek wspominała 2016 rok, a teraz również Monika Olejnik pokazała, co działo się w jej życiu dziesięć lat temu. Obserwatorzy dziennikarki nie pozostali obojętni wobec publikacji. Pod zdjęciem w bikini pojawiło się mnóstwo entuzjastycznych komentarzy. Nie da się ukryć, że największe emocje wzbudził umięśniony brzuch dziennikarki.

Kobieto jesteś boska. Żywa inspiracja, idę ćwiczyć

Ale ty masz brzusio cudny, piękne wspomnienia

Wow piękna figura komentują fani.

Tak Monika Olejnik dba o formę

Monika Olejnik ma 69 lat i niezmiennie zachwyca formą. Jakiś czas temu dziennikarka zdradziła nam, jak dba o swoją figurę. Gwiazd TVN24 przed kamerą wyznała wówczas, że trenuje i dba o zdrowe odżywianie.

Biegam, bardzo dużo ćwiczę, bardzo dużo biegam, mam dobrą dietę mówiła dla Party.pl.

Zobaczcie zdjęcia opublikowane przez Monikę Olejnik!

