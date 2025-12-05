Podczas gali VIVA! People Power 2025 Monika Olejnik, znana dziennikarka TVN i prowadząca program „Kropka nad i”, została uhonorowana nagrodą specjalną za osiągnięcia dziennikarskie. W swoim wystąpieniu nie ograniczyła się jednak wyłącznie do odbierania wyróżnienia. Olejnik zdecydowała się wygłosić mocne stanowisko dotyczące aktualnych wydarzeń politycznych. Po oficjalnej części Monika Olejnik zabrała również głos ws. Marty Nawrockiej.

Monika Olejnik ostro o wecie Karola Nawrockiego

W czasie przemówienia Monika Olejnik odniosła się bezpośrednio do decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej. Dziennikarka skrytykowała weto, uznając je za "duży błąd" i wyraziła swoje oburzenie wobec takiego podejścia do kwestii dobrostanu zwierząt.

Jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, dużo mówimy tutaj o naturze, o psach. Prezydent niestety zawetował ustawę łańcuchową, co jest olbrzymim skandalem i mam nadzieję, że znajdą się odważni parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali za tą ustawą i nie poddadzą się terrorowi i zagłosują, żeby ta ustawa weszła w życie mówiła na scenie Monika Olejnik.

Mocne słowa wsparcia dla pierwszej damy Marty Nawrockiej

Mimo krytyki skierowanej pod adresem prezydenta, Monika Olejnik w niezwykle pozytywnym tonie wypowiedziała się o jego żonie, Marcie Nawrockiej. Dziennikarka w rozmowie z Plejadą podkreśliła znaczenie aktywności społecznej pierwszej damy i wyraziła nadzieję, że żona Karola Nawrockiego stanie się głosem w ważnych kwestiach.

Bardzo się cieszę, że pani Nawrocka jest pierwszą damą. Bardzo się cieszę, że podobnie jak ja jest przeciwko hejtowi i przemocy. Mam tylko nadzieję, że będzie patrzyła, co się dzieje po prawej stronie z hejtem i z przemocą i że będzie zwracała na to uwagę serwis cytuje dziennikarkę.

Przypominamy, że od objęcia funkcji 6 sierpnia 2025 roku, Marta Nawrocka zapowiedziała działania na rzecz dzieci, walkę z hejtem i przemocą oraz wspieranie najsłabszych. Jej aktywność została pozytywnie oceniona przez środowiska społeczne i media.

Podzielacie zdanie Moniki Olejnik i również cieszycie się, że to Marta Nawrocka jest pierwszą damą? Waszym zdaniem żona prezydenta spełnia się w tej roli?

