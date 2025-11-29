Pod koniec listopada w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej odbyła się gala z okazji 200-lecia wmurowania kamienia węgielnego oraz 60-lecia odbudowy tej instytucji. W wydarzeniu uczestniczyli najważniejsi przedstawiciele świata kultury oraz polityki. Wśród zaproszonych gości pojawiła się para prezydencka - Karol Nawrocki wraz z małżonką, Martą Nawrocką.

Obecność prezydenta RP i pierwszej damy nie przeszła bez echa. Uroczystość była okazją do celebrowania dziedzictwa narodowego, ale również zaprezentowania klasy i stylu przez najważniejsze osobistości życia publicznego w Polsce.

Para prezydencka na 200-leciu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Marta Nawrocka zdecydowała się na elegancką stylizację, która od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów i uczestników gali. Pierwsza dama RP wybrała klasyczną czarną suknię z długim rękawem, która idealnie podkreślała jej sylwetkę oraz wpisywała się w doniosły charakter uroczystości. Czerń, jako symbol elegancji i powagi, doskonale pasowała do okoliczności. Stylizacja Marty Nawrockiej była jednocześnie stonowana i wyrafinowana - bez zbędnych dodatków, za to z mocnym akcentem klasyki.

200-lecie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Teatr Wielki - Opera Narodowa świętuje w tym roku 200-lecie swojego istnienia. To jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Polski, które przez dwa stulecia gościło najwybitniejszych artystów i prezentowało niezapomniane spektakle operowe, baletowe i teatralne.

Gala jubileuszowa zorganizowana pod koniec listopada miała na celu uhonorowanie historii tej instytucji i jej wkładu w rozwój kultury narodowej. W wydarzeniu wzięli udział nie tylko przedstawiciele władz państwowych, ale również twórcy kultury, artyści i sympatycy opery z całego kraju.

Prezydencka para w blasku fleszy – jak prezentowali się razem?

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka pojawili się razem na czerwonym dywanie, wzbudzając ogromne zainteresowanie zgromadzonych gości oraz mediów. Prezydent RP wybrał klasyczny, ciemny garnitur, który doskonale współgrał ze stylizacją jego małżonki. Niedawno Nawroccy spotkali się także z uczestnikami Konkursu Chopinowskiego.

Marta i Karol Nawroccy na gali 200-lecia Teatru Wielkiego Opery Narodowej, fot. Hornet/REPORTER

