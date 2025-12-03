Monika Olejnik uderza w Karola Nawrockiego. Mówi wprost: "Olbrzymi skandal"
Monika Olejnik otrzymała nagrodę specjalną za całokształt swojej działalności podczas Viva! People Power 2025. Podczas przemówienia postanowiła poruszyć temat Karola Nawrockiego. Nie kryła oburzenia faktem, że prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową: "Mam nadzieję, że znajdą się odważni parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali za tą ustawą i nie poddadzą się terrorowi i zagłosują, żeby ta ustawa weszła w życie".
Monika Olejnik była jedną z dziesięciu nagrodzonych osób podczas gali VIVA! People Power 2025. Podczas swojego przemówienia postanowiła poruszyć kwestię tzw. afery łańcuchowej i powiedziała wprost, co myśli o decyzji Karola Nawrockiego.
Monika Olejnik wyróżniona podczas Viva! People Power 2025
Monika Olejnik otrzymała nagrodę specjalną plebiscytu Viva! People Power 2025. Odbierając statuetkę nie ukrywała:
Niewiele mogę dodać, bo tyle było cudownych słów, ta nagroda będzie powodowała, że będę miała jeszcze więcej siły i odkręcę wrotki. I jaram się ta nagrodą, jak powiedział jeden uroczy młodzieniec tutaj w tej sali
Kontynuowała:
Proszę państwa Viva! to jest V czyli zwycięstwo. Ja marzę, aby kultura zwyciężyła z przemocą. Marzę o tym, żeby było jak najmniej hejtu w każdym wymiarze, dlatego też od jakiegoś czasu organizuję manifest przeciwko przemocy i cieszę się, że coraz więcej osób dołącza do mojego manifestu.
"Razem jesteśmy silniejsi i możemy przeciwstawić się temu złu".
Monika Olejnik uderza w Karola Nawrockiego
Korzystając z czasu antenowego Monika Olejnik poruszyła temat polityki. Na początku wyznała:
Jeszcze chciałam powiedzieć, że życie dziennikarza nie jest łatwe, bo kiedy rządzi lewica to ma pretensje, że dziennikarz jest prawicowy czyli ja, jak rządzi prawica to ma pretensje, że jest lewicowy, czyli ja i takie nasze życie, że obrywamy z każdej strony. Takie przesłanie dla polityków, że dziennikarz nie jest od spełniania życzeń polityków.
Następnie nawiązała do zawetowanej przez Karola Nawrockiego "ustawy łańcuchowej":
Jeszcze o jednej rzeczy chciałam powiedzieć, dużo mówimy tutaj o naturze, o psach. Prezydent niestety zawetował ustawę łańcuchową, co jest olbrzymim skandalem i mam nadzieję, że znajdą się odważni parlamentarzyści z Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali za tą ustawą i nie poddadzą się terrorowi i zagłosują, żeby ta ustawa weszła w życie.
Zwycięzcy Viva! People Power 2025
Oto wszyscy nagrodzeni w VIVA! People Power 2025:
- Człowiek dla Człowieka: siostra Małgorzata Chmielewsk
- Sukces Roku: Iga Świątek
- Człowiek dla Sztuki: Małgorzata Kożuchowska
- Człowiek dla Planety: Karolina Kuszlewicz
- Nowy Głos: Kornelia Wieczorek
- Wizjoner: Mikołaj „Bagi” Bagiński
- Człowiek w Sieci: Adam Mirek
- Wydarzenie Roku: koncert Natalii Kukulskiej na Expo 2025
- Nagroda specjalna: Dorota Wellmann
- Nagroda specjalna: Monika Olejnik
