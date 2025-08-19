Karol Nawrocki, który 6 sierpnia 2025 roku został zaprzysiężony na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po wygranej z Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów, znalazł się w centrum medialnej burzy. Powodem stała się jego nieobecność na kluczowym spotkaniu w Białym Domu, gdzie obecni byli Donald Trump, Wołodymyr Zełenski oraz liderzy państw europejskich. Dziennikarka Monika Olejnik, prowadząca program „Kropka nad i”, znana z bezkompromisowych opinii, postanowiła publicznie wyrazić swoje rozczarowanie postawą prezydenta. Swój emocjonalny komentarz opublikowała na Instagramie, bezpośrednio zwracając się do głowy państwa.

Nieobecność w Białym Domu: powód ostrej reakcji

Spotkanie w Białym Domu w Waszyngtonie miało charakter strategiczny i uczestniczyli w nim kluczowi światowi przywódcy. Prezydent Karol Nawrocki nie poleciał na spotkanie do Waszyngtonu, a później musiał się tłumaczyć. Brak obecności prezydenta Polski na tym szczycie oburzył Monikę Olejnik. W swoim wpisie Olejnik porównała nieobecność Nawrockiego do porażki, która - jej zdaniem - szkodzi Polsce na arenie międzynarodowej. „Prezydent Karol Nawrocki przegrał w Waszyngtonie” - napisała dziennikarka, używając hasztagu „#porażka”.

Olejnik nie ograniczyła się do ogólnej krytyki. W ostrych słowach zaapelowała do prezydenta o refleksję i zmianę podejścia. „Polityka za często zamyka polityków w bańce samozachwytu i egoizmu. Ofiarami jesteśmy my, niezależnie od poglądów. Panie Prezydencie, czas się ogarnąć!” – napisała.

Iga Świątek wygrywa, prezydent przegrywa — symboliczne porównanie

Dziennikarka zdecydowała się na symboliczne zestawienie wydarzeń, kontrastując sukcesy polskiej tenisistki Igi Świątek z decyzjami prezydenta. Monika Olejnik nawet nie próbowała ukryć rozczarowania nieobecnością Karola Nawrockiego na spotkaniu w Waszyngtonie. Gwiazda TVN24 nie przebierała w słowach.

Iga wygrała w Cincinnati #gratulacje a Prezydent Karol Nawrocki? Przegrał w Waszyngtonie #porażka Tak ważne spotkanie dla bezpieczeństwa Europy i Świata powinno się odbywać z udziałem Polski! Profesjonalny #sport uczy codziennej pracy nad sobą, pokory i szacunku dla ludzi, a #polityka za często zamyka polityków w bańce samozachwytu i egoizmu. Ofiarami jesteśmy my, niezależnie od poglądów. Panie Prezydencie czas się ogarnąć! Lokalne podziały powinny się skończyć. Bez edukacji nie ma demokracji czytamy na Instagramie.

