W poniedziałek, 18 sierpnia, w Waszyngtonie odbyło się kluczowe spotkanie liderów światowych, w tym Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego. Na wydarzeniu zabrakło jednak przedstawiciela Polski. Wbrew wcześniejszym spekulacjom, żaden wysłannik z Warszawy nie pojawił się w Białym Domu. Decyzja ta wywołała falę komentarzy, a do sprawy odniósł się sam prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent RP Karol Nawrocki skomentował swoją nieobecność w Waszyngtonie

Podczas uroczystości powołania prezydenckich doradców, Karol Nawrocki odniósł się bezpośrednio do braku obecności Polski w Stanach Zjednoczonych. Prezydent RP podkreślił, że nieobecność delegacji nie oznacza braku zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego. Dodał, że ważne rozmowy toczą się nie tylko w poniedziałek, 18 sierpnia, ale „od kilku tygodni w kontekście dojścia do pokoju na Ukrainie po ataku Federacji Rosyjskiej”.

Chcę wszystkich państwa uspokoić, a także opinię publiczną, że w ostatnim tygodniu wziąłem udział w dwóch rozmowach z panem prezydentem Donaldem Trumpem, ale także z liderami europejskimi przekazał prezydent RP.

Karol Nawrocki zaznaczył, że to Wołodymyr Zełenski zaprosił liderów

Prezydent Nawrocki ujawnił, że to Wołodymyr Zełenski zapraszał liderów europejskich na spotkanie w Waszyngtonie. Wskazał, że to nie strona polska odpowiadała za dobór gości. To wyjaśnienie rzuca nowe światło na dyplomatyczne realia i decyzje podejmowane poza granicami Polski. Mimo nieobecności w sierpniowym spotkaniu, Karol Nawrocki zapowiedział, że już 3 września ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Podkreślił, że kwestie bezpieczeństwa oraz pokoju na Ukrainie będą kluczowym tematem rozmów.

A prezydent Polski jest jedynym liderem państwa dzisiaj w Europie, który na bliskim horyzoncie, już 3 września, ma spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem poinformował prezydent Nawrocki.

Karol Nawrocki zapewnił opinię publiczną, że mimo braku delegacji w USA, od kilku tygodni uczestniczył w rozmowach z Donaldem Trumpem oraz liderami europejskimi. Zwrócił również uwagę na konieczność spokoju w dyskursie publicznym.

Z panem premierem Donaldem Tuskiem, z rządem jesteśmy oczywiście w kontakcie, bo w kwestiach bezpieczeństwa państwa polskiego i sytuacji międzynarodowej nie ma miejsca i nie ma czasu na pewne polityczne emocje, tylko jest interes państwa polskiego powiedziała głowa państwa.

