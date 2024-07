Monika Olejnik skrytykowała Pawła Kukiza. Polityk udzielił kontrowersyjnej wypowiedzi, w której wyraził swoje zdanie na temat protestów Polek w sprawie zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Paweł Kukiz nie tylko nie popiera "czarnego protestu"...

Polecamy: Kiedy ciąża nie cieszy – depresja ciążowa

Zobacz także

Polityk był gościem "Kontrwywiadu" w RMF FM. To właśnie na antenie radia padły słowa, które wiele osób mogły zszokować.

Nie mogę zgodzić się ze względów etycznych na projekt, który mówi: róbta, co chceta ze swoim dzieckiem, bo to moje ciało. Trzeba było zdawać sobie sprawę, komu się dawało to ciało i kiedy się dawało, i jak się dawało, że się nie rozleciało... - powiedział Paweł Kukiz.