Monika Mrozowska serio zrobiła to córce! To najgorsza kara, jaką mogła jej dać! 

Najstarsza córka Moniki Mrozowskiej ma już prawie 18 lat! Wprawdzie Karolina Szaciłło będzie świętować urodziny dopiero za miesiąc, ale mama już teraz postanowiła podarować jej z tej okazji piękny prezent. Co przygotowała? Aktorka, w tajemnicy przed nastolatką, od kilku tygodni planowała jej przyjęcie niespodziankę! Niestety, przy czworgu dzieci - najmłodszy syn Lucjan urodził się w styczniu – wcale nie było to łatwe. Do pomocy przy tym przedsięwzięciu Mrozowska zaangażowała przyjaciółki, które pomogły jej zorganizować wymarzoną imprezę. Jak wyglądała?

Jakie niespodzianki przygotowała Monika Mrozowska swojej córce Karolinie Szaciłło?

Karolina Szaciłło jest córka Moniki z pierwszego małżeństwa z Maciejem Szaciłłą. Nastolatka uczy się w liceum, a jej największą pasją - podobnie jak jej mamy – są podróże. Karolina uwielbia spotkania ze swoimi przyjaciółmi, ale świetnie dogaduje się też z koleżankami mamy. Miniony weekend miał być dla niej tradycyjnym wypadem do domu na wsi nad Narwią, do którego Monika często zaprasza również swoich przyjaciół. Tym razem było inaczej. Aktorka z pomocą przyjaciół udekorowała dom pięknymi ozdobami. Na werandzie zawisły kolorowe rozety i papierowe pompony. Mrozowska słynie z tego, że wybornie gotuje (specjalizuje się z daniach wegetariańskich), więc na stole nie zabrakło słodkich i słonych przekąsek, pysznych ciast i ulubionych dań Karoliny. Zanim goście odśpiewali huczne „sto lat!”, jubilatka dostała jeszcze jeden piękny prezent – wianek z kwiatów. Najbardziej wzruszający moment? Kiedy Monika składała córce życzenia, emocje wzięły górę i z jej oczu poleciały łzy, co widać na zdjęciu z imprezy, które Monika pokazała na Instagramie.



W urodzinowych niespodziankach… najbardziej kocham to… że są niespodziankami. Osiemnaste urodziny miesiąc wcześniej? Dlaczego nie? Dla tych kilku sekund warto je „knuć” nawet od marca. Karolciu, Sto lat kochana córeczko”, napisała podekscytowana Mrozowska na Instagramie.

Jak wygląda relacja Moniki Mrozowskiej i Karoliny Szaciłło?

Karolina Szaciłło też nie kryła wzruszenia - nie spodziewała się takiej niespodzianki i tak wielu bliskich osób na imprezie. Zazwyczaj nastolatka stroni od zdjęć i medialnego rozgłosu, dlatego rzadko można ją zobaczyć na rodzinnych zdjęciach, jak chocby to z urodzin. Ostatnio zrobiła jednak wyjątek i opowiedziała „Party” o relacjach z mamą. Czy są przyjaciółkami, a może non stop się kłócą? Okazuje się, że Monika i Karolina mają zupełnie różne charaktery. Aktorka jest impulsywna, śmieje się, że ma „krótki lont”. Co najbardziej podziwia w starszej córce?

Spokój, opanowanie, ciepło. Karola jest piękną dziewczyną zewnętrznie i wewnętrznie. Ma w sobie niesamowity magnetyzm, taką kiełkującą kobiecość. Nie jest roztrzepaną nastolatką, jaką ja na przykład byłam - przyznaje Monika.

Dziewczyny nie ukrywają, że ich relacje nie zawsze układają się różowo. Bywają chwile, że trudno im się dogadać. Mimo to uwielbiają razem spędzać czas i rozmawiać o życiu przy porannej kawie.

Najbardziej lubię, gdy razem... Wyjeżdżamy na wakacje! Mama zawsze organizuje nam wtedy fajnie czas. Z jednej strony dużo zwiedzamy, a z drugiej te wyjazdy są spontaniczne, bo robimy to, na co w danej chwili mamy ochotę. Często zbaczamy „ze szlaku”, bo akurat po drodze znajdujemy coś fajnego – opowiada Szaciłło.

Czy Karolina kiedykolwiek dostała od mamy karę? Okazuje się, że tak i była to najbardziej dotkliwa kara, jaka rodzic może zafundować nastolatkowi!

Kiedyś dostałam „kontrolę rodzicielską” na telefon oraz odłączenie internetu... na pół roku! Internet miał być wyłączony na krócej, ale... mama zapomniała hasła. (śmiech) – wspomina Karolina w rozmowie z "Party".

Całą rozmowę z Moniką Mrozowską i Karoliną Szaciłło znajdziesz w nowym "Party".

