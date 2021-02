Monika Mrozowska szczerze o depresji po porodzie: "Osoba, która nazwała to urlopem była idiotą"

Monika Mrozowska opublikowała w sieci szczery wpis w którym poruszyła temat depresji po porodzie. Gwiazda serialu "Rodzina zastępcza", która zaledwie kilka tygodni temu po raz czwarty została mamą, nawiązała do Międzynarodowego Dnia Walki z Depresją i napisała, jak tak naprawdę wygląda urlop macierzyński. Monika Mrozowska zwróciła się do wszystkich osób, które właśnie zostały rodzicami.

Dokładnie 23 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Niestety, depresja dotyka wiele osób. Wśród gwiazd, które głośno przyznały, że zmagały się z depresją znaleźli się m.in. Danuta Stenka, Małgorzata Foremniak i Agnieszka Chylińska. Z okazji Światowego Dnia Walki z Depresją wiele sław opublikowało w sieci ważne wpisy, w których zwracają uwagę na walkę z depresją. Poruszające słowa opublikowała również Monika Mrozowska. Aktorka kilka tygodni temu urodziła czwarte dziecko, a teraz zdradza, jak naprawdę wygląda macierzyństwo. Artystka zwróciła się też do młodych rodziców, żeby potrafili prosić o pomoc.

Co łączy „urlop macierzyński” z wysoką wrażliwością oraz Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją? Przede wszystkim zacznę od tego, że osoba, która nazwała czas z noworodkiem/niemowlakiem „urlopem” po pierwsze była idiotą, po drugie na bank nie miała dzieci 🤷‍♀️ Nie wiem jak Wam, ale mnie urlop nie kojarzy się ciągłym noszeniem kogoś na rękach ( nie wnikam, jak pomagacie „mężom” wracać do hotelowego pokoju po „kilku”drinkach 😅), z obolałym, wielkim biustem (chyba że któraś z Was wpada na pomysł powiększenia piersi tuż przed turnusem 😎), z ciągłymi przysiadami, skłonami... które zamiast poprawiać tężyznę fizyczną, prowadzą do coraz większego bólu pleców 🤸‍♀️ - zaczęła swój wpis Monika Mrozowska.