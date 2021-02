Niewiarygodne, jak wygląda najstarsza córka Moniki Mrozowskiej. Pokazała się w seksownej stylizacji! "Bogini!"

Kiedy Monika Mrozowska, która ostatnio ponownie została mamą, pokazała najnowsze zdjęcie swojej najstarszej córki, jej media społecznościowe dosłownie zapłonęły. Nastoletnia Karolina już dawno nie pokazywała się na Instagramie swojej mamy, a my nie możemy uwierzyć, jak bardzo się zmieniła. Fotografia, na której młoda kobieta pozuje w zmysłowej, bardzo seksownej czarnej sukience natychmiast przykuła uwagę internautów, którzy wręcz nie mogli powstrzymać się od zachwytu, i wcale nas to nie dziwi. Fani z niedowierzaniem dopytywali, czy to naprawdę ona!

Tak dziś wygląda najstarsza córka Moniki Mrozowskiej. Karolina Szaciłło zachwyciła internautów

Karolina Szaciłło to najstarsza córka Moniki Mrozowskiej i owoc związku aktorki z Maciejem Szaciłło. Jak się okazuje, z małej dziewczynki wyrosła ona na piękną, młodą kobietę, a w lipcu będzie obchodzić swoje 18. urodziny! Co więcej, gwiazda dawno nie pokazywała swojej pociechy na Instagramie, nic więc dziwnego, że jej najnowsze zdjęcie wzbudziło takie poruszenie. Karolina wygląda na nim zjawiskowo!

Wszystkim osobom zaniepokojonym nieobecnością w moich SM mojej najstarszej progenitury, uprzejmie donoszę, że... Karolcia ma się dobrze (nawet bardzo). Nie chodzi z nami na spacery, bo... jest już na tyle duża (co niestety widać na pierwszym zdjęciu), że ma własne życie, ale... w domowych pieleszach spędza czas rodzinnie, podczas wspólnych posiłków, dyskusji a nawet od czasu do czasu obejrzy z nami jakiś film - wyznała Monika Mrozowska.

Czyżby gwiazda nie mogła pogodzić się z tym, że jej najstarsza córka powoli wyfruwa z rodzinnego gniazdka? Patrząc na to zdjęcie Karoliny Szaciłło wcale się nie dziwimy. Jest już piękną, młodą kobietą.

Same za siebie mówią również komentarze internautów, którzy okrzyknęli córkę Moniki Mrozowskiej boginią!

- Super obserwować jak z dziewczyny stałaś się kobietą - O matulu jaka piękna! - Boszzz przecież to bogini - Co to za laska jest?! Karola to ty?!! Hoooot - Wyrosła córcia piękna jak mama - Śliczna dziewczyna!! Wygląda zjawiskowo! - OOOMG!!! Obłędnie wyglądasz Karola

Podobnym komentarzom nie ma końca. Poznaliście na tym zdjęciu najstarszą córkę aktorki? Wiele internautek zwróciło również uwagę na jej stylizacje. Co więcej, sukienki pozazdrościła jej nawet mama!

Marzę o tym... żeby jeszcze kiedyś zmieścić się w tę kieckę Karoli z pierwszego zdjęcia i... wyglądać w niej choć w 10% jak moja córka, a nie... parówkowa - dodała Monika Morozowska.

Najstarsza córka Moniki Mrozowskiej zmienia się z miesiąca na miesiąc. Nastolatka ma niezwykłą urodę. Podoba do swojej mamy?

Znana aktorka to mama na pełen etat. Ostatnio gwiazda powitała na świat swoje kolejne dziecko - synka. 19 stycznie urodził się maleńki Lucjan.