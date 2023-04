Monika Mazur urodziła! Gwiazda serialu "Na sygnale" została mamą już na początku września, ale dopiero teraz zdecydowała się pochwalić szczęśliwą nowiną i opublikowała pierwsze zdjęcie. Nie zdradziła jeszcze imienia swojej pociechy, a jedynie jej inicjały. Sami spójrzcie na to urocze zdjęcie! Monika Mazur została mamą! Monika Mazur i jej mąż Tomasz Chrapusta zostali rodzicami. Aktorka w mediach społecznościowych przez całą ciążę publikowała zdjęcia z brzuszkiem i poruszała wiele tematów związanych z przebiegiem ciąży, a teraz opublikowała wspólne zdjęcie z dzieckiem. Gwiazda serialu "Na sygnale" nie zdecydowała się poinformować o narodzinach swojego pierwszego dziecka od razu, ale poczekała na odpowiedni moment, zdradzając jednak datę urodzin swojej pociechy: 👶🏼05.09.2020♥️ ⁣⁣⁣ @tchrapusta - napisała Monika Mazur na Instagramie. Pod zdjęciem posypały się gratulacje od fanów aktorki Ojejku 😍😍 gratulacje Monika ❤️ Szczęśliwości dla Was ❤️ Gratulacje 😘Zdrówka dla Was 😊😇 Zobaczcie to urocze zdjęcie! Zobacz także: Gwiazda "Na sygnale" w teledysku znanej artystki! Niektóre ujęcia są naprawdę odważne... Wyświetl ten post na Instagramie. 👶🏼05.09.2020♥️ ⁣⁣⁣ @tchrapusta Post udostępniony przez Monika Mazur-Chrapusta (@monika_mazur_) Wrz 19, 2020 o 10:35 PDT Teraz gwiazda jest szczęśliwą mamą i razem z mężem Tomaszem Chrapustą cieszą się z obecności nowego członka w ich rodzinie. Gratulujemy! ...