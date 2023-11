Monika Kuszyńska właśnie pochwaliła się cudowną nowiną! Piosenkarka tydzień temu na świecie przywitała drugie dziecko. Wokalistka doczekała się... córeczki! Wiemy, jak ma na imię pociecha gwiazdy!

Monika Kuszyńska w 2011 roku wyszła za mąż za Jakuba Raczyńskiego. Para w ubiegłym roku na świecie przywitała synka Jeremiego. Piosenkarka właśnie pochwaliła się, że jej rodzina znów się powiększyła! Monika i Jakub na świecie przywitali córeczkę!

Monika, tak samo jak w przypadku pierwszej ciąży, nie informowała fanów o swoim błogosławionym stanie. Piosenkarka zniknęła z życia publicznego. Jej menadżerka tak to skomentowała:

Na razie Monika nie będzie udzielała więcej wywiadów. Teraz zależy jej na tym, by skupić się na rodzinie. Zaplanowane koncerty oczywiście odbędą się zgodnie z umową, ale nowych zobowiązań nie przyjmuje. Dopiero pod koniec wakacji ma w planach wejście do studia nagraniowego, gdzie zacznie przygotowywać nowy materiał. Może we wrześniu będziemy mogli coś więcej powiedzieć na ten temat - zdradza w "Na żywo" Katarzyna Surmik, menadżerka Moniki.