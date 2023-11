Monika Kuszyńska jest w drugiej ciąży? Wokalistka unika rozgłosu i nie przyjmuje zaproszenia na nowo planowane koncerty. Pierwszą ciążę udało jej się ukryć, a o tym, że urodziła syna poinformował jej mąż! Jeremi ma już 1,5 roku. Czy doczeka się rodzeństwa?

Zobacz: Monika Kuszyńska razem z mężem nagrała piosenkę dla syna. Mamy fragment tekstu! Kiedy premiera?

Wokalistka zniknęła z mediów i nawet nie udziela wywiadów. Tygodnik "Na żywo" postanowił bliżej przyjrzeć się sprawie. Głos w jej sprawie Moniki zabrała jej menadżerka.

-Na razie Monika nie będzie udzielała więcej wywiadów. Teraz zależy jej na tym, by skupić się na rodzinie. Zaplanowane koncerty oczywiście odbędą się zgodnie z umową, ale nowych zobowiązań nie przyjmuje. Dopiero pod koniec wakacji ma w planach wejście do studia nagraniowego, gdzie zacznie przygotowywać nowy materiał. Może we wrześniu będziemy mogli coś więcej powiedzieć na ten temat - zdradza w "Na żywo" Katarzyna Surmik, menadżerka Moniki.