Zespół Varius Manx przyniósł sławę takim piosenkarkom jak Anita Lipnicka, Monika Kuszyńska czy Katarzyna Stankiewicz. Każda z nich zaczynała swoją karierę właśnie w grupie kierowanej przez Roberta Jansona. To Varius Manx stworzył takie hity jak "Orła Cień" "Pocałuj noc" czy "Maj". Lipnicka i Stankiewicz już od kilku lat zajmują się solową karierą raczej unikają pokazywania się na oficjalnych imprezach. O Kuszyńskiej zrobiło się ostatnio głośno przez jej udział w konkursie Eurowizji. Piosenkarka jako nasza reprezentantka w finale zajęła 23. miejsce. Zobacz: Eurowizjia 2015: Monika Kuszyńska straciła sporo punktów przez głosowanie jurorów

W mediach coraz częściej mówi się o jubileuszu zespołu Varius Manx. Grupa w tym roku obchodzi 30-urodziny i z tego powodu jej liderzy chcieliby, aby na scenie pojawiły się wszystkie wokalistki jakie z nimi występowały. Fani z pewnością byliby zachwyceni, gdyby mogli usłyszeć na żywo swoje ulubione piosenki sprzed lat. Niestety, wszystko wskazuje na to, że na scenie pojawi się jedynie Kasia Stankiewicz. Jak donosi "Twoje imperium" zarówno Anita Lipnicka jak i Monika Kuszyńska nie są zainteresowane ponowną współpracą z Varius Manx.

- Zaproszenia dostały Anita Lipnicka, Monika Kuszyńska i Katarzyna Stankiewicz. Kasia z zachwytem podeszła do tego projektu, ale pozostałe pani niekoniecznie - zdradziła w rozmowie z tygodnikiem menedżerka zespołu.

Decyzję Moniki Kuszyńskiej skomentował na łamach gazety jej menadżer.

- Wszyscy, którzy znają historię Moniki nie powinni się temu dziwić - powiedział mąż i menadżer Kuszyńskiej, Jakub Raczyński.

Przypomnijmy, że Monika Kuszyńska wiele razy mówiła o żalu, jaki ma do Roberta Jansona, za brak jakiegokolwiek wsparcia oraz rozmowy na temat dalszych losów Varius Manx po tragicznym wypadku, jaki właśnie spowodował Janson. To on doprowadził do wypadku, po którym Kuszyńska została sparaliżowana.

Według informacji tygodnika, Anita Lipnicka odmówiła udziału w jubileuszowym koncercie, ponieważ wciąż ma żal o to, że jej koledzy nie rozliczyli się z nią po wielkim sukcesie ich pierwszej płyty.

Okazuje się więc, że na zaproszenie od Roberta Jansona przyjęła jedynie Kasia Stankiewicz.

Dla niej to jubileusz 20-lecia płyty z hitem "Orła cień". Dla Kasi była to wyjątkowa piosenka, zatem z przyjemnością wystąpi przed fanami, by zaśpiewać ją ponownie - zapewnia menadżer Stankiewicz.

