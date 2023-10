Monika Goździalska to prawdziwa weteranka polskiego show-biznesu, widzieliśmy już ją w 3. edycji "Big Brother", w programach kulinarnych takich jak: "Masterchef" czy "Ugotowani", a nawet w "Dzień dobry TVN". Teraz jako jedna z siedmiu kobiet pojawi się w programie "The Real Housewives Warszawa", w którym pokaże przed kamerami swoją luksusową codzienność.

Reklama

Monika Goździalska nową uczestniczką "The Real Housewives Warszawa".

Monika Goździalska stawiała pierwsze kroki jako modelka, natomiast widzowie usłyszeli o niej po raz pierwszy, gdy weszła do domu Wielkiego Brata, niestety nie zagrzała zbyt długo w nim miejsca z powodów zdrowotnych. Już jesienią w Polsacie pojawi się nowy program o zamożnych Polkach, który poprowadzi Krzysztof Ibisz. Pierwszą uczestniczką "The Real Housewives Warszawa" jest Monika Żochowska, teraz portal ShowNews donosi, że to właśnie Goździalska jest drugą gwiazd, którą zobaczymy w programie.

TRICOLORS/East News

Zobacz także: Rusza show "The Real Housewives of Warszawa". Bajecznie bogate Polki pokażą swoje życie na antenie Polsatu

Kariera modelki Moniki Goździalskiej nabrała rozpędu w latach 90., gdy współpracowała z takimi domami mody jak Christian Dior czy Vivienne Westwood. Na swoim koncie ma również wiele tytułów Miss. Karierę zawiesiła, gdy zaszła w ciąże i poświeciła się macierzyństwu. Była też żoną milionera, z którym przez 10 lat wiodła dostatnie życie, para jednak postanowiła się rozwieść w 2016 roku i celebrytka została z niczym.

Nie mieliśmy rozdzielności majątkowej, nic mi nie zostawił. Ciężko pracuję. Jakoś tam się dogadaliśmy, ale zaczęłam życie od nowa z 5 tys. zł na koncie. Można? Można, bo jestem za****ście godnym człowiekiem i się z tego cieszę - zdradziła dla serwisu Pomponik to, ile pieniędzy zostawił jej eksmałżonek po rozwodzie.

Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Krzysztof Ibisz prowadzącym "The Real Housewives Warszawa". Pokazał uczestniczki

Reklama

Gwiazda programów telewizyjnych chętnie pokazuje urywki ze swojego prywatnego życia na Instagramie, który obserwuję prawie 200 tysięcy osób. Nie boi się również poruszać kontrowersyjnych tematów, znana jest z tego, że ma "cięty język" i nie boi się wyrazić swojego zdania. Czy Monika Goździalska zrobi wielkie show w programie "The Real Housewives Warszawa"? Dowiemy się tego jesienią.

Artur Zawadzki/REPORTER