Wersow i Friz w połowie 2023 roku zostali rodzicami. Od tamtej pory musieli przeorganizować swoje życie i skupić się przede wszystkim na rodzinie. Przedsiębiorczy młodzi rodzice jednak doskonale wypracowali sobie sposób, by Majusia była na pierwszym miejscu, ale jednocześnie mogli się realizować również w sferze zawodowej. Dziś młoda mama zaskoczyła swoich fanów poruszającym zdjęciem i wyznaniem. Mówi o nie jednej, a dwóch dziewczynkach.

Wersow i Friz chętnie pokazują zdjęcia z córeczką. Malutka niemalże od pierwszej chwili podbiła serca wszystkich internatów. Młoda mama właśnie pochwaliła się kolejnym rodzinnym kadrem.

Pozowała nie tylko z córeczką ale również swoją młodszą siostrzyczką Nadusią.

Fani Wersow i Friza doskonale znają Nadusię. Weronika Sowa jest mocno związana ze swoim rodzeństwem i czuje się za nich odpowiedzialna. Zarówno jej siostrzyczka jak i brat mogą liczyć na jej wsparcie. Nadusia niejednokrotnie pojawiała się na odcinkach u Wersow a także gościła w domach Ekipy. Wersow do tej pory stara się wygospodarować czas, by dbać o relację z dziewczynką. Taka siostra to skarb.

Ci, którzy śledzą karierę Wersow od samego początku doskonale wiedzą, że założenie rodziny było dla niej największym priorytetem. To marzenie spełniło się w czerwcu 2023 roku, wtedy Wersow i Friz powitali na świecie swoją córeczkę Maję. Internauci od razu pokochali słodką dziewczynkę. Niektórzy jednak zastanawiają się, czy nie obawiają się o przyszłość dziecka, czy ich sława się na niej nie odbije. W odcinku "Friz vs. 100 hejterów" youtuber tłumaczył: