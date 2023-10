Maciej Orłoś świętuje dziś 63. urodziny. O dziennikarzu i byłym gwiazdorze TVP od jakiegoś czasu jest głośno - głównie ze względu na jego związek z młodszą o 22 lata prezenterką, Pauliną Koziejowską. Różnica wieku w ich relacji wywołuje duże emocje, sami zainteresowani postanowili jednak zrobić z niej atut. Sieć podbijają ich zabawne filmiki.

W styczniu 2022 roku w mediach pojawiła się zaskakująca informacja - Maciej Orłoś potwierdził rozstanie z trzecią żoną, Joanną Twardowską. Byli ze sobą ponad 26 lat. Co ciekawe, media niedawno poinformowały, że formalnie nadal są małżeństwem, wciąż bowiem czekają na wyznaczenie terminu pierwszej sprawy rozwodowej - pozew leży w sądzie od miesięcy.

Może nie być on szybki ze względu na mnogość spraw rozstrzyganych przez warszawski sąd - podawał "Fakt".

Kiedy rozstanie byłego gwiazdora TVP z żoną wyszło na jaw, kilka tygodni później pojawiła się informacja, że prezenter spotyka się z młodszą o 22 lata Pauliną Koziejowską. Maciej Orłoś szybko potwierdził te spekulacje, zaraz potem zakochani przestali kryć się ze swoim uczuciem - coraz częściej wrzucali wspólne fotki na Instagram, zaczęli również podbijać warszawskie salony.

Różnica wieku w ich związku, wynosząca 22 lata, w ogóle im nie przeszkadza.

Mamy za dużo różnych rzeczy do zrobienia w życiu, różnych spraw, różnych zajęć, żeby tak naprawdę się tym przejmować i analizować, co inni mówią na nasz temat. Zawsze będą mówić i będą mieli swoje opinie, często będą niechętni, krytykanccy i tak dalej - mówił Orłoś w "Dzień Dobry TVN"

Koziejowska w Party.pl dodała:

Po prostu jestem z Maćkiem, jest mi z nim dobrze i nie patrzę na to, ile Maciek ma lat, nie patrzę na to, ile ja mam lat (...) Jest nam ze sobą super!

Poznali się... przypadkiem, kiedy Koziejowska "uciekała" przed adoratorem:

Tego dnia nie szukałam miłości, po prostu wyszłam na spotkanie do dobrej koleżanki i tak uciekawszy przed tym mężczyzną wpadłam na Maćka i wtedy powiedziałam "o pan z Teleexpressu, pan mnie uratuje. Poczułam od razu, bo ja mam coś takiego, że albo czuje, albo nie gdybym nie poczuła, to nie byłoby kontynuacji na pewno naszej relacji. Ja powiedziałam Maćkowi, aby ocenił moje wywiady i to był wywiad z Anią Korcz i z Piotrem Rubikiem i Maciej mi wysłał na drugi dzień niesamowity mail na ileś stron, głównie chwalił - mówiła Koziejowska.