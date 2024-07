Ostatnimi czasy paparazzi polubili bardzo fotografować gwiazdy, gdy te wychodzą z treningu bądź się na niego udają. W końcu to wtedy możemy zobaczyć ich prawdziwe oblicza. To jak w codziennych ciuchach prezentuje się ich figura oraz to jak wyglądają bez lub jedynie z lekkim makijażem.

Tym razem fotoreporterzy przyłapali Sofię Vergarę w drodze z siłowni. Gwiazda serialu "Modern Family" ("Współczesna Rodzina"), na trening zakłada obcisłe legginsy z połyskującymi wstawkami oraz odblaskowe buty sportowe. Na siłownie nie nosi oddzielnej torby i swój sportowy look uzupełnia skórzaną torbą. Podobnie jak Selma Blair ("Jeden Gniewny Charlie"). Aktorka również nie nosi ze sobą sportowej torby, a dużą - skórzaną. Selma Blair na siłowni stawia na warstwy. Obcisły top pod luźniejszym zawsze się sprawdzi jako korektor niechcianych fałdek.

A o niedoskonałości nie martwi się, jak widać Brooke Burke. Amerykańska aktorka telewizyjna i modelka stawia na obcisłości. Dopasowany top i spodnie to jej ulubiony strój na siłownię.

