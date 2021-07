Julia Wieniawa właśnie zwiedza historyczne zakamarki Egiptu przy boku swojego ukochanego, Nikodema Rozbickiego , i robi to w naprawdę wielkim stylu. Aktorka po raz kolejny udowodniła, że jeżeli szukamy najgorętszych trendów, wystarczy, że zajrzymy do jej szafy, której zawartość chętnie prezentuje na swoim Instagramie. Julia Wieniawa na kulturoznawczą wycieczkę wybrała look, który idealnie wpisuje się w wiosenne trendy, a jej buty to prawdziwy hit na nadchodzące, ciepłe sezony. Zobacz także: Julia Wieniawa pije to, żeby zachować piękną sylwetkę! Gwiazda zdradziła jeden prosty trik Trendy wiosna-lato 2021: Julia Wieniawa w modnych sneakersach i midi sukience Idealna wiosenna stylizacja? Wystarczy spojrzeć na Julię Wieniawę. Gwiazda postawiła na mini sukienkę z krótkimi rękawkami w zmultiplikowany, kwiatowy print, który jest jednym z największych trendów na wiosnę-lato 2021, torebkę Prady i modne błękitne sneakersy, które nadają całemu lookowi zupełnie inny charakter i są prawdziwym hitem. Julia Wieniawa postawiła na prawdziwe klasyki. Gwiazda wybrała kultowy model od Nike w zupełnie nowym wydaniu - Air Force 1 Shadow Hydrogen. Jednak te błękitne, krótkie sneakersy na wysokiej, białej podeszwie kosztują 1249 zł! Ta cena niejednego może zwalić z nóg. Na szczęście znalazłyśmy niemal identyczny model i to za o wiele mniejsze pieniądze. Jak się okazuje, błękitne sneakersy w stylu Julii Wieniawy znajdziemy również w CCC i to za 129,99 zł. Natomiast sukienka Julii Wieniawy to propozycja od marki jednej z najsłynniejszych modowych blogerek w Polsce - Jessicki Mercedes. Kwiatowa Poppy od Veclaim ma teraz naprawdę atrakcyjną cenę, bo z 529.00 zł została przeceniona na 317.40 zł. Co sądzisz o takim połączeniu?...