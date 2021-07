Baleriny to buty idealne na lato i jesień. Przyjrzałyśmy się stylowi polskich gwiazd i postanowiłyśmy znaleźć baleriny podobne do tych, które mają Julia Wieniawa, Paulina Sykut-Jeżyna i Małgorzata Socha.

Baleriny to buty idealne do noszenia na co dzień. Są wygodne, uniwersalne i pasują do wielu stylizacji. W zależności od tego, na jaki model tych butów się zdecydujesz, twój look może być bardzo elegancki, casualowy lub zwiewny i letni. Za co jeszcze uwielbiamy baleriny? Za ich ceny! W sklepach internetowych i popularnych sieciówkach kupimy je nawet za 19,99 zł.

Czerwone baleriny w stylu Julii Wieniawy

Nie ma chyba bardziej wyrazistego kolory niż czerwień! Buty w tym kolorze od razu przyciągają wzrok, są oryginalne i dodają charakteru całej stylizacji. Julia Wieniawa swoje czerwone baleriny wkomponowała w luźną stylizację z jeansami, chociaż z takimi butami możecie tworzyć naprawdę niesamowite połączenia. Nie bój się kolorów!

Instagram Julia Wieniawa + mat. prasowe

Beżowe baleriny w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny

Lubicie elegancję? Postawcie na lakierowane baleriny w stylu Pauliny Sykut-Jeżyny! Takie buty będą idealnym zamiennikiem klasycznych szpilek, dlatego bez przeszkód możesz założyć je, wybierając się na chrzest, komunię czy weselę. Beżowe baleriny pasują do damskich garniturów, spódnic i sukienek. Na co dzień możesz je także zestawić z jeansami i marynarką.

Instagram Paulina Sykut-Jeżyna + mat. prasowe

Czarne baleriny w stylu Małgorzaty Sochy

Klasyczne czarne baleriny to po prostu must-have w każdej szafie. Takie buty założysz do wszystkiego! Małgorzata Socha wybrała się w nich na kręgle, co pokazuje, jak wygodne są to buty! Czarne baleriny wkomponujesz do stylizacji miejskich, letnich, eleganckich, wakacyjnych czy jesiennych.

Instagram Małgorzata Socha + mat. prasowe

Nośmy baleriny i cieszmy się wygodą!