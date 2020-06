Trendy wakacje 2020. Modna tunika z Lidla za 39 zł, w sieciówkach za podobne zapłacisz prawie 100 zł

Wysokie temperatury zachęcają do realizacji wakacyjnych planów. Jeśli dopiero zaczynacie kompletowanie walizki na urlop mamy dla Was świetną wiadomość - w Lidlu znajdziecie duży wybór tunik plażowych, a ich ceny zaczynają się od 39 zł! Ten modny wakacyjny element garderoby doskonale sprawdza się nie tylko na plaży, ale również podczas opalania w ogrodzie czy grillowania. Zobaczcie, jakie modele są dostępne w Lidlu! Niektóre z nich wyglądają niczym kimona w stylu Isabel Marant!

Tuniki plażowe z Lidla dostępne w super cenach!

Strój kąpielowy, top, szorty, klapki i słomiana torebka to absolutny must have na lato 2020. Teraz do tej listy śmiało można dopisać tunikę plażową. Ten modny dodatek z powodzeniem posłuży nam nie tylko na plaży. Niektóre modele sprawdzą się również jako modne narzutki do topu i szortów. Klasyczne białe modele to ponadczasowa klasyka, która zawsze się sprawdza. Jeśli zdecydujemy się na ten model mamy pewność, że będzie modny przez wiele lat! Warto pamiętać, że białą tunikę w stylu kimona możemy założyć również do codziennej stylizacji, a jasny kolor świetnie podkreśli letnią opaleniznę.

Krótkie modele tunik są dostępne w Lidlu już za 39 zł, z kolei te o długości midi i maxi kupimy za 54,90 zł. Sami spójrzcie na różnorodność modeli dostępnych w dyskoncie. Każda kobieta znajdzie coś dla siebie!

Zobacz także: Lidl przecenił kultowe sneakersy Fila! To model idealny na wiosnę 2020

Mat. prasowe

W Lidlu dostępne są też dłuższe modele tunik plażowych. Te w wersji midi i maxi kosztują 54,90 zł.

Mat. promocyjne

W sieciówkach znajdziemy wiele modeli tunik plażowych. W Reserved do wyboru mamy białe, koronkowe lub kimonowe tuniki. Ich ceny zaczynają się od 79 zł