Trendy lato 2020. Słomkowa torba z H&M to hit wakacji i kosztuje tylko 59 zł!

Słomiana torebka to jeden z najmodniejszych dodatków na lato 2020! Nosimy ją nie tylko na plaży czy nadmorskiej promenadzie, ale z powodzeniem uzupełni każdą letni zestaw. Idealnie wygląda w zestawieniu z letnią stylizacją, szortami i topem, a nawet jeansami i białą, klasyczną lnianą koszulą. To zdecydowanie dodatek, który podkreśli letnią stylizację.

Teraz modną słomianą torebkę znajdziemy w H&M! Co ciekawe cena okrągłego modelu kosztuje jedynie 59 zł!

Okrągła torebka z H&M na lato!

Słomiana torebka w wersji mini to model, który ma w szafie każda Instagramerka. Moda na tego typu torby powraca co kilka sezonów, podobnie zresztą jak na wiklinowe koszyki. W tym roku przeżywają one prawdziwy renesans i są dostępne w każdej sieciówce, a wybór modeli jest ogromny. Na sklepowych półkach znajdziemy duże słomiane shopper bag, wiklinowe małe torebki z białymi lub czarnymi klapami oraz torebki w kształcie worka.

Jednak na największą uwagę zasługują okrągłe słomiane torebki. Ten model dostępny jest teraz w H&M za 59 zł i ekspresowo znika ze sklepu internetowego! Sami zobaczcie. Ta torebka jest świetna!

Słomiana torebka z H&M jest dostępna w dwóch kolorach: naturalnym oraz pudrowo-różowym. Ten model cieszy się ogromną popularnością. Jest ponadczasowy, a do tego cena nie zrujnuje naszego portfela.

Zobaczcie, jak na Instagramie słomkowe torebki są stylizowane przez influencerki na całym świecie.