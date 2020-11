Moda zima 2020. Małgorzata Rozenek w kontrowersyjnych butach! Pogrubiają nogę ale kochają je miłośniczki mody

Małgorzata Rozenek co chwila zachwyca nowymi stylizacjami! Tym razem gwiazda pokazała się w typowo zimowej odsłonie - gruba pikowana kurtka i te buty! Obok tego modelu nie da się przejść obojętnie i chociaż będą one totalnym hitem tej zimy, to nie każdemu mogą przypaść do gustu. Zobaczcie sami!

Moda zima 2020. Małgorzata Rozenek założyła buty, obok których nie da się przejść obojętnie! Ten model to prawdziwy hit

Małgorzata Rozenek jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco możemy śledzić jej poczynania. Gwiazda bardzo często zamieszcza zdjęcia zarówno z rodzinnych chwil, jak i jej działalności zawodowej. Żona Radosława Majdana doskonale łączy obowiązki macierzyńskie z pracą i nie traci ani minuty w swoim życiu. Co chwila możemy usłyszeć o nowym projekcie, w który zaangażowała się Małgorzata Rozenek.

Tym razem gwiazda opublikowała fotografie z sesji zdjęciowej, na której możemy zobaczyć ją już w iście zimowej odsłonie. Przede wszystkim w oczy rzuca się czerwona, pikowana, gruba kurtka marki Tiffi. Kurtka RED PLANET to model zaprojektowany przez Małgorzatę Rozenek, a każde 100zł z jej sprzedaży, wspomaga fundację w działaniach na rzecz przyszłych rodziców. Kurtkę możecie dostać na stronie tiffi.com - jej regularna cena to 999,99 zł, ale teraz możecie dostać ją w promocji za 799,99 zł! (Kliknij strzałkę w prawo, aby zobaczyć więcej zdjęć. Na kolejnych slajdach zobaczycie niesamowite buty gwiazdy!)

Małgorzata Rozenek zdecydowała się dobrać do niej czerwoną bluzę oraz czarne leginsy. Ale wrażenie robią również buty gwiazdy! Ten model to prawdziwy hit nadchodzących miesięcy, ale nie każdemu mogą się spodobać. Jest to model Moon Boot z iście kosmicznym motywem! Skusiłybyście się na takie buty? Moon Boots Jr Space Boy to koszt ok. 370 zł!

Mat. prasowe

Wygląda na to, że Małgorzata Rozenek pokochała buty Moon Boot! Niedawno mogliśmy ją zobaczyć w innym modelu.