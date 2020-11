Moda zima 2020. Kinga Rusin w białej puchówce. Zara wypuściła podobny model za 199 złotych

Kinga Rusin to gwiazda, która jeszcze do niedawna współprowadziła program "Dzień Dobry TVN". Tam codziennie prezentowała wyszukane stylizacje i pokazywała wszystkim, że uwielbia łączyć klasykę z czasem odważniejszymi fasonami czy wzorami. W ostatnim czasie Rusin stawia jednak na wygodę. Botki na szpilce zamienia na wygodne czarne masywne "biker boots", a delikatne i kobiece płaszcze wymienia na ciepłe puchowe kurtki i kamizelki. Gwiazda stawia w życiu codziennym przede wszystkim na wygodę!

Zobacz także: Oto 7 najpiękniejszych sukienek z pokazów na jesień i zimę. Takie same znaleźliśmy w H&M, Zara i Reserved od 69 zł

Zimowe trendy 2020 w stylu Kingi Rusin

Kinga Rusin została przyłapana w poniedziałek na szybkich zakupach w drogerii. Gwiazda miała na sobie białą puchową kamizelkę od MMC zestawioną z bluzą w tym samym kolorze. Całość została uzupełniona czarnymi spodniami i dodatkami w tym samym kolorze - mowa o torebce z logo Prady oraz o czarnych botkach na grubej podeszwie.

Zobacz także: Moda jesień 2020. Kinga Rusin w najmodniejszym komplecie dresowym. Ta marka to jej hit!

Kinga Rusin postawiła na połączenie białej puchowej kamizelki, którą zestawiła w bluzie w tym samym kolorze. Całość wygląda z daleka jak ultra ciepła kurtka!

Kinga Rusin do całości dobrała klasyczną czarną torebkę od Prady i jej ulubione w tym sezonie masywne czarne botki na grubszej podeszwie.

Podobny model kurtki w białym kolorze z czarnymi zdobieniami udało nam się znaleźć w Zarze za 199 złotych. Kurtka jest co prawda krótsza od tej, na którą zdecydowała się Kinga Rusin, ale jest równie ciepła!

Skusisz się na taką puchówkę tej zimy? My gorąco zachęcamy do wybrania właśnie jej - dlaczego? Ze względu na to, że jest ultra ciepła i ultra modna!