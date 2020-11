Moda jesień 2020. Kinga Rusin w najmodniejszym komplecie dresowym. Ta marka to jej hit!

Komfort i moda w jednym? Czy takie połączenie może się udać? Oczywiście, że tak, a polska dziennikarka Kinga Rusin i jej najnowsza stylizacja jest na to świetnym dowodem. Była prowadząca "Dzień Dobry TVN" w ostatnim czasie stawia na mocno casualowe looki, w których liczy się przede wszystkim wygoda.

Tak też stało się i tym razem! Rusin postawiła na biały komplet dresowy marki Fieri, który zestawiła z czarną puchową kamizelką sięgającą za kolana, czarnym klasycznym t-shirtem i białymi sneakersami. Całość wygląda bosko! Sami spójrzcie!

Zobacz także: Moda jesień 2020: Kinga Rusin w ortalionowej sukience za 2,5 tys. zł i ciężkich butach

Kinga Rusin nie boi się eksperymentować z modą. Doskonale wie, w czym wygląda dobrze, np. w kobiecych sukienkach i szpilkach, jednak czasem stawia na totalny luz i po prostu zakłada dres.

Kinga Rusin postawiła na biały komplet dresowy - białą rozpinaną bluzę i spodnie. Bluza Hoodie Zip to koszt 319 złotych, a spodni - 229.

Jak wam się podoba luźna stylizacja Kingi Rusin? My kupujemy ten look w całości - to ideał na spacer z przyjaciółmi w parku czy po prostu leniuchowanie w domu ;-).