Przed wami kilka złotych rad od Doroty Minty, psycholog klinicznej, psychoterapeutki z doświadczeniem w pracy z osobami zmagającymi się z zaburzeniami odżywiania, doświadczającym obniżonego nastroju i niezadowolenia z jakości własnego życia, odczuwającym brak satysfakcji z własnego życia i niską samoocenę.

Moda na zdrowy styl życia

Czasami uleganie modom potrafi być zbawienne. Dlatego rozsądnie dobierajmy sobie znajomych. Spotykajmy się z ludźmi, którzy preferują zdrowy tryb życia. Ruszają się np. ćwicząc jogę w parku. Dbają o to co jedzą i spotykają się np. w ramach Slow Food. Posłuchać rozmów o dobrym jedzeniu, o pochwale powolności i etyce produkcji żywności, podyskutować o nieznanych warzywach i przepisach na ich przygotowanie będzie nie tylko dobrą rozrywką w czasie weekendu. Możemy też poszukać grupy solidarnych zakupów i do niej się dołączyć, kupując dobre produkty i poznając ludzi z pasją. Słuchając, degustując zaczniemy zmieniać swoje nastawienie do życia, zmieniać swój styl. I co ważne będą to zmiany trwałe, całkiem odmienne od chwilowych efektów diety cud.

Zapoznajcie się z naszymi ulubionymi produktami i kosmetykami, które pomogą wam czuć się piękniej!

Slow life, czyli o celebrowaniu chwili i gromadzeniu energii na trudne

Jakiś czas temu ludzie zaczęli zauważać, że wszystko dookoła pędzi, nadmiernie pędzi. Zalewają nas informacje, oczekiwania wobec nas są coraz większe. Musimy się ogromnie wysilać, żeby realizować kolejne zadania. Pojawiła się idea spowalniania życia. Wielu się zorientowało, że jeżeli zatrzymamy się na chwilę, rozejrzymy dookoła, to uzmysłowimy sobie, co jest w życiu najważniejsze. Najważniejesze są dla naszego dobrego funkcjonowania relacje z innymi ludźmi. Propagatorzy slow life uważają, że paradoksalnie, otoczeni nowymi technologiami, musimy rozejrzeć się dookoła i na nowo odkryć spokój, refleksję i harmonię.

Chcąc osiągnąć równowagę, mieć poczucie spełnienia może warto przychylnie spojrzeć na 5 zasad slow life:

• Zwolnij - w ciągłym pędzie nie dostrzeżesz otaczającego cię piękna.

• Pielęgnuj relacje z drugim człowiekiem – nie te płytkie, narzucone przez konwenans, lecz głębokie relacje z najbliższymi tobie ludźmi.

• Postaw na duchowość – wzbogacaj swoje życie, kontempluj przyrodę i sztukę, celebruj posiłki, poświeć czas na swoje hobby.

• Naucz się żyć świadomie – nie pozwól by stereotypy i przymus ciągłego podnoszenia poprzeczki przesłoniły to, co dla ciebie najcenniejsze.

• Określ swoje priorytety – zastanów się, co jest w twoim życiu najważniejsze i skup na tym swoją energię.

Oczywiście przestrzeganie takich zasad wymaga wysiłku i nie wszystko musimy przyjąć za swoje. Mogą się stać podpowiedzią do stworzenia własnych. Siadajmy z bliskimi do wspólnego stołu. Spotykajmy się z przyjaciółmi, spędzajmy z nimi wolny czas. Cieszmy się drobiazgami, dobrymi momentami w życiu. Doceniajmy niewielkie, codzienne przyjemności i radości. Dzięki temu zgormadzimy energię, tak potrzebną, kiedy stajemy przed poważnymi problemami.

