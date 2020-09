Moda na jesień 2020: Małgorzata Rozenek w hitowych butach za ponad 1500 zł

Małgorzata Rozenek jest już gotowa na jesienne temperatury. Buty, które ma w swojej garderobie to modny model, który tej jesieni będzie szczególnie hot! Mama Henia postawiła na wygodne trapery, które optycznie wysmuklają jej nogi! Za ten model trzeba zapłacić ponad 1500 zł, ale znaleźliśmy również kilka tańszych odpowiedników, a ich ceny zaczynają się już od 249 zł.

Małgorzata Rozenek w butach na jesień 2020

Małgorzata Rozenek tej jesieni postawiła na trapery. Model, który ma na sobie to Pinko Natalie Sivale AI i kosztuje aż 1519 zł. Świeżo upieczona mama Henia postawiła tym samym na wygodę, jednocześnie trafiając w najgorętszy trend sezonu. Buty w tym stylu to dość charakterystyczny i masywny dodatek. Idealnie sprawdzają się w stylizacjach, które eksponują nogi. Dobrze wyglądają z obcisłymi jeansami oraz dopasowanymi rurkami. Małgorzata Rozenek połączyła je z oversizową bluzą oraz ukrytymi pod nią krótkimi spodenkami, jednocześnie pokazując zgrabne nogi. Do całości dobrała ciekawą torebkę Love Bag Puff marki Pinko. Za ten pluszowy dodatek trzeba zapłacić aż 1650 zł.

Małgorzata Rozenek postawiła na supermodne tej jesieni trapery Pinko.

Model. który ma na sobie Małgorzata Rozenek to trapery Pinko Natalie Sivale AI i trzeba za nie zapłacić aż 1519 zł.

Buty na jesień 2020 w stylu Małgorzaty Rozenek