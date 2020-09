Moda na jesień 2020! Agnieszka Woźniak-Starak wychodzi z "Dzień Dobry TVN" w spodniach za ponad 1260 zł! 

Agnieszka Woźniak-Starak ma za sobą debiut w "Dzień Dobry TVN". To właśnie dziś po raz pierwszy wraz z Ewą Drzyzgą poprowadziła program śniadaniowy i jak zwykle zachwyciła również swoją stylizacją. Wychodzącą ze studia prowadzącą przyłapali fotoreporterzy. Agnieszka postawiła na jeansowy look przełamany jasnymi jesiennymi botkami i czarnym płaszczem. Za spodnie, które wybrała trzeba zapłacić aż 1265 zł! Wiemy, jaka to marka.

Agnieszka Woźniak-Starak w jeansowych spodniach wychodzi z "Dzień Dobry TVN"

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dziś jest jej wielki dzień, ponieważ po ponad roku przerwy właśnie wróciła do pracy w telewizji. Paparazzi przyłapali ją pod studiem "Dzień Dobry TVN" i jak zawsze trudno jest przejść obojętnie obok jej stylizacji.

Dziennikarka uwielbia klasykę ale łączy ją ze sobą w dobrym stylu. Ponadczasową koszulę jeansową, w stylu tych, które z łatwością możemy znaleźć w sieciówkach (H&M - 99,99 zł, Zara - 89,90 zł, Reserved - 129,99 zł) połączyła z efektownymi jeansami z ćwiekami. Model, który ma na sobie Agnieszka Woźniak-Starak to marka Gianni i kosztuje 1265 zł! Całość dopełniła czarnym długim płaszczem i beżowymi botkami. Lubicie takie bezpieczne ale zwracające uwagę stylówki?

To model marki Ganni. Trzeba przyznać, że przyciągają uwagę! Agnieszka Woźniak-Starak do całości dobrała beżowe botki.

