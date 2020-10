Moda jesień 2020. Małgorzata Rozenek-Majdan na te buty wydała 2000 zł. Niemal identyczne kupicie za 130 zł

Małgorzata Rozenek-Majdan to jedna z polskich gwiazd, które nie boją się eksperymentować z modą. Raz zakłada sukienkę, w której wygląda jak przesłodka beza, a potem zamienia się w gwiazdę rocka i róż zamienia na mroczną czerń. Tak się stało tym razem! Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła swoim fanom pokazać się od innej strony i postawiła na czarny total look. "Perfekcyjna Pani Domu" założyła czarną oversizową bluzę marki Selflove (ok. 500 zł), która posłużyła jej jako sukienka. Dobrała do niej dodatki luksusowej marki Pinko.

Małgorzata Rozenek-Majdan postawiła na torebkę Pinko. Niestety ten sam model nie jest już dostępny, jednak nam udało się znaleźć bardzo podobną propozycję - kosztuje 1399 złotych na Eobuwie.pl.

Zobacz także: Julia Wieniawa w modnych botkach na jesień 2020 i swetrze za 1700 złotych

Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się na ciężkie botki marki Pinko. Ich cena to ok. 2000 złotych. Przypomnijmy, że w bardzo podobnych modelach butów zakochały się m.in. Julia Wieniawa czy Anna Lewandowska.

Co sądzicie o botkach Małgorzaty Rozenek-Majdan? Lubicie takie ciężkie, wręcz rockowe klimaty, a może jednak stawiacie na delikatniejsze rozwiązania?