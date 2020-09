Julia Wieniawa w czarnym płaszczu i botkach na jesień za 120 zł z CCC! Ten model to hit sezonu

Ciepły i stylowy płaszcz to obowiązkowy element garderoby na jesień 2020. Nosimy go do wszystkiego, a jeśli zastanawiacie się jaki model wybrać wystarczy spojrzeć na jesienne stylizacje Julii Wieniawy czy Agnieszki Woźniak-Starak i już mamy pełny obraz tego, co będzie modne jesienią. Nie sposób nie zwrócić uwagi na czarny, obszerny płaszcz, który gwiazda serialu "Zawsze warto" założyła do ciężkich butów CCC marki Jenny Fairy za 129 zł i małej torebki Saint Laurent. Jeśli modny płaszcz w stylu Julii Wieniawy przypadł Wam do gustu to mamy dla Was dobrą wiadomość - podobne modele już królują w sieciówkach!

Czarny płaszcz na jesień 2020 z sieciówki!

Oversize'owy płaszcz ze spadającą linią ramion i szerokimi klapami to idealna propozycja dla szczupłych kobiet. Podobne modele płaszczy znajdziemy w H&M, Zarze czy Reserved. Czarny płaszcz o szerokim kroju to ponadczasowa propozycja, która zawsze jest modna. Ten rodzaj nakrycia można nosić w stylu Julii Wieniawy lub przewiązać go w pasie, podkreślając talię.

Zobaczcie, jakie modele czarnych szerokich płaszczy czekają na Was w jesiennej ofercie sieciówek!

Instagram

Czarne ciężkie buty, które wybrała Julia Wieniawa znajdziemy w CCC. To marka Jenny Fairy, a ten model kosztuje 129 zł.

Instagram

Czarne oversizowe płaszcze to prawdziwy hit na jesień 2020. Jeśli podoba Wam się model w stylu Julii Wieniawy to znalazłyśmy dla Was płaszcze z sieciówek, których ceny zaczynają się już od 100 zł:

Czarny płaszcz Zara 139 zł

Mat. prasowe

Płaszcz z imitacji skóry H&M cena 299 zł