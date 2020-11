Moda jesień 2020. Małgorzata Kożuchowska w płaszczu za 2500 złotych i botkach, które są hitem sezonu jesień-zima!

Małgorzata Kożuchowska uwielbia casualowe looki, w których czuje się najlepiej! Była gwiazda "M jak miłość" pochwaliła się nową stylizacją, która skradła serce jej fanek! Kożuchowska połączyła biało-czerwono-granatowy płaszcz od BIZUU (2499 zł) z czerwonym swetrem, klasycznymi ciemnymi jeansami o długości 7/8 i hitowymi czarnymi botkami na traktorowej platformie. Całość jak zawsze w przypadku Kożuchowskiej wygląda niesamowicie, a co najważniejsze - stylizacja jest ultra wygodna - idealna na szybkie zakupy, spacer lub spotkanie.

Modne botki na jesień i zimę 2020

Naszą uwagę zwróciły przede wszystkim botki Małgorzaty Kożuchowskiej - ciężkie czarne botki na traktorowej podeszwie. Podobny model został już kiedyś skrytykowany przez fanki gwiazdy na jej Instagramie - większość stwierdziła, że są zbyt masywne. My jednak radzimy nie przejmować się tą krytyką. Projektanci na całym świecie przekonują, że to właśnie ten ciężki model to prawdziwa perełka i każda kobieta powinna mieć go w szafie.

Małgorzata Kożuchowska postawiła na płaszcz o długości maxi w kratę. Model ELOISE pokryty granatowo-czerwono-beżową kratą, zapinany na złote guziki doskonale prezentuje się z botkami lub kozakami. Ta soczysta w kolory krata ma moc! Płaszcz kosztuje 2499 złotych.

Całość uzupełniła torebką Yves Saint Laurent. Jej cena to około 8 tysięcy złotych.

Kożuchowska w sezonie jesień-zima 2020/2021 stawia na najmodniejsze buty - to ciężkie czarne botki na traktorowej podeszwie. Botki, które widzicie na zdjęciu, to jeden z najmodniejszych model sezonu jesień-zima 2020/2021. W podobnym modelu zakochała się również Julia Wieniawa czy Anna Lewandowska.