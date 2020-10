Moda jesień 2020. Oto płaszcze, kurtki, botki i torebki na jesień 2020 od polskich marek

Szukasz płaszcza albo kurtki na sezon jesienno-zimowy 2020/2021? Może przydałyby ci się nowe jesienne buty, albo nowa sukienka? Proponujemy ci tym razem zamiast do sieciówki takiej jak H&M, Zara czy Reserved, poszukać twojego idealnego ubrania lub dodatku u polskich projektantów. Specjalnie dla was przygotowaliśmy nowości, które przygotowały takie marki jak NAGO, Elementy, Kulik, Łukasz Jemioł czy Nowińska. Oto one!

1. Czy znacie już markę Elementy Wear? Jeśli nie, to koniecznie musicie nadrobić zaległości! Marka ma w swojej ofercie piękne trencze, płaszcze i klasyczne kurtki. My jesteśmy zakochani bez pamięci w ich projektach! Proste, minimalistyczne, wykonane w Polsce.

2. Marka NAGO to nasz kolejny faworyt. NAGO od początku udowadnia, że możliwe jest tworzenie ubrań, które są jednocześnie praktyczne, ponadczasowe, a także produkowane w sposób etyczny i bez szkodliwego wpływu na naszą planetę. Najnowsze projekty zostały uszyte z dzianiny zawierającej domieszkę konopi. W najnowszym dropie znajdziemy elegancki longsleeve z surowym wykończeniem, t-shirt z abstrakcyjnym nadrukiem, mięsisty golf o delikatnym kolorze oraz pikowaną kurtkę wypełnioną ociepliną, która pochodzi w 100% z recyklingu i jest biodegradowalna. Zobaczcie poniżej przykłady.

Golfy w dyniowym kolorze od NAGO to nasz kolejny hit. Piękny kolor!

3. Jeśli szukasz idealnej torebki na jesień 2020, pomyśl o marce KULIK. Kulik wierzy, ze luksus może być eko, dlatego myśli i działa lokalnie, używa naturalnych materiałów, a opakowania projektuje z tworzyw biodegradowalnych (kartony z tektury, bibuła, minimalne metki z papieru ekologicznego) zgodnie z zasadą, że pragnienia ludzi można pogodzić z potrzebami środowiska.

4. Botki na jesień to obowiązkowy element w szafie każdej z nas. Pauline Twig to polska marka, która projektuje piękne buty na każdą okazję. My zakochaliśmy się szczególnie w botkach na słupku. Sami zobaczcie!

5. Torebki marki NOWIŃSKA to nasze kolejne odkrycie. Waszej uwadze polecamy kolekcję ARMOUR, która nawiązuje do zbroi współczesnej wojowniczki. Jak wam się podoba?

6. W naszym zestawieniu musiał pojawić się również Łukasz Jemioł i jego kolekcja na sezon jesień 2020. Projektant postawił na komfortowe sylwetki idealne na co dzień, jak i na większe wyjścia. My jesteśmy zakochani!

7. Numer 7 to kolejna polska marka DayShift. Nasze serca skradły przepiękne sukienki (model Frida) tej marki i dla kontrastu... boskie dresy!