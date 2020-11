Mocna odpowiedź Edyty Górniak! Do "kolegów" z branży pisze: "Wy barany bezmyślne"! Jak tłumaczy wcześniejsze wypowiedzi?

Edyta Górniak opublikowała na Facebooku mocne oświadzenie, w którym tłumaczy się ze swoich słów o pandemii koronawirusa i odpowiada gwiazdom, które ją skrytykowały! Wokalistka wyraźnie ma dość i stanowczo komentuje wpisy i komentarze kolegów i koleżanek z show-biznesu. Górniak napisała wprost, że przekazała wszystkie nazwiska swoim pełnomocnikom prawnym!

Musicie zobaczyć oświadczenie artystki!

Zaledwie kilka dni temu na profilu Edyty Górniak na Instagramie odbył się live, o którym zrobiło się naprawdę głośno. Jurorka "The Voice of Poland" poruszyła w nim m.in. temat pandemii koronawirusa. Cytowano jej wypowiedzi, że w szpitalach leżą statyści, a odporność można wzmocnić oregano. Wypowiedzi Edyty Górniak oburzyły nie tylko medyków, ale i niektóre gwiazdy. Wokalistkę głośno skrytykowała m.in. Magda Gessler.

Teraz Edyta Górniak postanowiła odpowiedzieć na zarzuty kolegów z branży i opublikowała w sieci mocne oświadczenie!

Artystka zapewnia w nim, że nigdy nie powiedziała, że "ludzie nie chorują lub że wirusy nie istnieją". Edyta Górniak napisała wprost, że jej słowa zostały zmanipulowane:

Rok absurdów, manipulacji i rozpadu wszystkiego co znaliśmy. Rok utraty zdrowia i rok utraty Duszy. Gdzie się zatrzymamy, jeśli człowiek zaledwie nabiera rozpędu w agresji ...? Świat nie powinien być jednolity. Ale nie powinien także być poróżniony w takim sensie, jak się to na Naszych oczach objawia. Jestem zaskoczona medialną manipulacją moich wypowiedzi. Poruszyłam wiele wątków i zagadnień, także tych globalnie trudnych wcale nie mniej, niż sam covid. Poruszyłam je nie w telewizji ogólnopolskiej, lecz na prywatnym, zamkniętym kanale. Czy opinie muszą być jednolite ? Nie. Czy kiedykolwiek były ? Nie. Niezależnie jednak - absurdalnym i brutalnym przekłamaniem jest mielona wulgarnie informacja, jako bym powiedziała, że ludzie Nie chorują, a w szpitalach jedynie udają ich manekiny. Fałsz bez litości. A może nawet kretynizm, żeby chcieć wmówić komukolwiek! takie poglądy - Edyta Górniak zaczyna swoje oświadczenie.

Gwiazda zapewnia, że nigdy nie podważała tego, że wirusy istnieją, ale nie rozumie dlaczego tak mało mówi się o tym, ile osób wyzdrowiało.

Nie wypowiedziałam słów, że ludzie nie chorują lub że wirusy nie istnieją. Istnieją. Lecz nie zgadzam się z obrazem - „Epidemii i Zagłady Świata” jaki agresywnie jest kreowany dla Naszych oczu. To nie mniej niż sam virus odbiera ludziom wiarę w ich zdrowie i wiarę w przetrwanie w tym fatalnym! roku.

Nie porusza się tematów uzdrowień, a jest ich ogrom. Dlaczego ?? Dlaczego nikt głośno z przekonaniem i troskà nie nawołuje do chorych - Kochani, pokonamy to wspólnie! Nie poddajemy się! Zamiast tego w sieci jest masa filmów z różnych krajów, ukazujących, jak powstają na zlecenia „sceny grozy”, które mają uwiarygodnić dla Naszych oczu ZAGŁADĘ dla wszystkich. Nagrywają to sami aktorzy, pokazują kontrakty z opisem postać w roli pt. „pacjent covid” i pokazują proces charakteryzacji. Ja także nie dowierzałam! kiedy w sieci to zobaczyłam. Po co ?? Mało tragedii Nas dzisiaj otacza ?- czytamy w oświadczeniu na Facebooku.