Doda na początku swojej kariery zaliczała wpadkę za wpadką jeśli chodzi o modę. Jej kreacje były odbierane jako synonim kiczu i tandety. Z biegiem czasu gwiazda zaczęła pracować nad swoim stylem, nie oszczędzając pieniędzy na ubrania z najlepszych domów mody i najpopularniejszych marek na świecie. Nic więc dziwnego, że została uznana za ikonę stylu, co potwierdzają nawet światowi styliści. Przypomnijmy: Hollywoodzki stylista sław ocenił styl Dody

Jakiś czas temu w identycznej kreacji, co Doda na jednym z koncertów pojawiła się Justyna Steczkowska. Nie jest to jedyna gwiazda, która nałożyła tą samą sukienkę, co Rabczewska. Jakiś czas temu artystka pojawiła się w pięknej kreacji Dawida Wolińskiego na jego pokazie. Taką samą pochwaliła się na swoim Facebooku Halina Mlynkova, która najprawdopodobniej szykuje się do sesji zdjęciowej bądź jakiegoś koncertu.

Która z wokalistek wygląda lepiej w złotej sukience wysadzanej kamieniami?

