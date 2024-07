Paulina Młynarska i Agata Młynarska cały czas są w szoku, po tym jak jeden z tabloidów opublikował zdjęcia chorego Wojciecha Młynarskiego. Agata Młynarska napisała na Facebooku, że zdjęcia zostały sprzedane gazecie przez osobę, która była obdarzona przez całą rodzinę zaufaniem.

Czujemy się wykorzystani i zupełnie nie możemy pojąć, jak to możliwe, że pod naszą nieobecność, kiedy ojciec spał, robiła mu zdjęcia i fabrykowała pseudo „dokumentację medyczną”, prawdopodobnie szykując sobie źródło przyszłego zarobku - napisała Agata Młynarska.

Sam fakt sprzedaży zdjęć oburzył rodzinę Młynarskiego, ale również to, że tabloid zdecydował się na publikacje ich w piątkowym wydaniu gazety. Agata i Paulina zapowiedziały podjęcie kroków prawnych. Przez cały dzień trwała dyskusja na temat decyzji "Super Expressu" o opublikowaniu tych zdjęć, dlatego do całej afery postanowił odnieść się redaktor naczelny gazety Sławomir Jastrzębowski, który napisał na Twitterze:

Czy do rozmowy rzeczywiście doszło? Paulina Młynarska wrzuciła wieczorem na swoje konto na Facebooku piosenkę swojego taty i napisała:

Głos oddaję Tacie. Nie , nie jestem czułostkowa, ale użyję tego słowa: tatusiowi. Mojemu choremu, maleńkiemu w swoim szpitalnym łóżku, wielkiemu, walecznemu jak rycerz niezłomny od roku, cierpiącemu tak strasznie, patrzącemu tak intensywnie swoimi błękitnymi oczami w moje, tak bardzo kochające go oczy. Agata, Jasiek, to był okropny dzień. Was też bardzo kocham.