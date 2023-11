1 z 5

Misiek Koterski tłumaczy się ze swojego zachowania w programie "Dzień Dobry TVN". Ostatnio, Misiek był jedną z gwiazd, które odwiedziły studio śniadaniowego show. Gospodarzami odcinka byli wówczas Dorota Wellman i Marcin Prokop. Niestety, podczas rozmowy z Miśkiem Koterskim doszło do niezbyt przyjemnej wymiany zdań. Młody aktor, który opowiadał m.in. o tym, jak zmieniło się jego życie po narodzinach syna, pod koniec wywiadu zwrócił się do Marcina Prokopa, żeby przeprosił jego narzeczoną! Prowadzący nie spełnił jednak tej prośby mówiąc wprost, że nie wie o co Miśkowi chodzi.

Teraz Misiek Koterski postanowił skomentować całe zamieszanie. Do sprawy odniosła się również Marcela Leszczak i.... Marcin Prokop, który przepraszał w dzisiejszym wydaniu DDTVN! Zobaczcie, co dokładnie napisali Marcela i Misiek i co powiedział dziennikarz DDTVN!

