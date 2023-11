Nie cichną echa piątkowego odcinka "Tańca z gwiazdami", podczas którego Joanna Mazur pokazała swoje mieszkanie. Niewidoma biegaczka, która ma na swoim koncie złote medale Mistrzostw Świata i Europy, od 14 lat mieszka w szkole z internatem. Ma pokój bez toalety i prysznica, łazienka znajduję się na korytarzu. To w jakich warunkach mieszka nasza mistrzyni poruszyło zarówno jej partnera tanecznego, Janka Klimenta, który zobaczył na żywo to mieszkanie, jak i jurorów show. Andrzej Grabowski i Iwona Pavlović byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli.

Czuję się zażenowany i zawstydzony, że osoba dla której na mistrzostwach świata grano Mazurka Dąbrowskiego żyje w takich warunkach. Gdzie są instytucje odpowiedzialne za to, aby takie osoby wspomóc? Gdzie są sponsorzy prywatni? Jest mi po prostu wstyd, a z Ciebie Joasiu czuje się dumny! - powiedział Andrzej Grabowski. Nie mogę mówić po tym filmie, bo ja bym przyjęła cię do swojego domu po tym filmie. Zatyka mnie przez to co powiedział Andrzej. Żyjemy w państwie gdzie mistrzyni świata ma toaletę na zewnątrz. Coś koszmarnego! Znajdźmy sponsora tej kobiecie - dodała Iwona Pavlović.

Do całej sytuacji postanowiło odnieść się Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Oświadczenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w sprawie Joanny Mazur

Historia Joanny Mazur poruszyła internautów, którzy zorganizowali dla niej dwie zbiórki - w sumie od piątku udało się zebrać 100 tysięcy złotych! Przy okazji pojawiło się wiele negatywnych komentarzy na temat Ministerstwa Sportu, które powinno wspierać naszą biegaczkę. Co na to pracownicy ministerstwa? Wydali oświadczenie, w którym podsumowali ile pieniędzy rocznie przekazują na konto niewidomej biegaczki. Joanna Mazur otrzymuje 40 tysięcy złotych z programu Team100, 24 tysiące złotych w ramach specjalnego stypendium sportowego oraz środki ze swojego klubu ok. 30 tysięcy rocznie. Do tego dostaje też pieniądze za szkolenia i zgrupowania.

Kibicujemy bardzo mocno Pani Joannie w karierze sportowej i przygodzie w programie "Dancing with the Stars". Wspieramy ją i jeśli tylko będzie taka wola, jesteśmy otwarci na jeszcze większe wsparcie służące komfortowi przygotowań pani Joanny do dalszych startów - czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Sportu i Turystyki na Facebooku.

Zgodnie z tym, co napisano Joanna Mazur dostaje od MSiT w sumie 64 tysiące złotych rocznie. Czy to odpowiednia kwota?

Oświadczenie MSiT w sprawie Joanny Mazur:

Joanna Mazur w "Tańcu z gwiazdami" pokazała, w jakich warunkach żyje od 14 lat

Polsat

Jurorzy byli zaskoczeni tym, że mistrzyni mieszka w tak skromnych warunkach

Polsat

