Historia Joanny Mazur, niewidomej lekkoatletki, biorącej udział w show "Taniec z Gwiazdami" wstrząsnęła nie tylko jurorami programu, ale także widzami. Joanna Mazur zaczęła tracić wzrok w wieku 7 lat, natomiast 5 lat później już nic nie widziała. Nie poddała się jednak i zaczęła spełniać swoje marzenia.

Obecnie jest multimedalistką mistrzostw świata i Europy niepełnosprawnych oraz uczestniczką Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2016. Teraz podbija parkiet "Tańca z Gwiazdami", mimo że nigdy nie widziała, jak wyglądają układy taneczne, które wykonuje. NIe tylko jednak to poruszyło widzów. W ostatnim, 6. odcinku, pokazano bowiem nagranie z jej mieszkania. Okazało się, że Joanna Mazur mieszka w kilkumetrowym pokoju w internacie, a łazienkę i ubikację dzieli z innymi na korytarzu.

Nagranie z mieszkania poruszyło wszystkich - zarówno jurorów, jak i widzów. Iwona Pavlović rozpłakała się na wizji i powiedziała, że chciałaby, by Joanna zamieszkała z nią. Natomiast Andrzej Grabowski oburzył się warunkami, w jakich żyje Joanna i powiedział:

Bardzo dobrze, że ten film powstał, że on został pokazany. To jest kwestia Joasi i jej życia, ale prawdopodobnie kwestia nie tylko jej, bo jest wielu sportowców, szczególnie niepełnosprawnych, którzy prawdopodobnie żyją w takich warunkach. Pomyślcie państwo co się stanie, jeśli Joanna przestanie zdobywać medale i co? I ona w tym internacie zostanie? Ta mistrzyni świata z której jesteśmy dumni my Polacy, nasz kraj, nasza ojczyzna...