Nagranie z domu Joanny Mazur poruszyło również jurorów. Iwona Pavlović rozpłakała się na wizji i powiedziała, że chce, by Joanna zamieszkała z nią. Andrzej Grabowski był oburzony i zażenowany brakiem odpowiednich instytucji w Polsce, które powinny pomóc Joannie.

Bardzo dobrze, że ten film powstał, że on został pokazany. To jest kwestia Joasi i jej życia, ale prawdopodobnie kwestia nie tylko jej, bo jest wielu sportowców, szczególnie niepełnosprawnych, którzy prawdopodobnie żyją w takich warunkach. Pomyślcie państwo co się stanie, jeśli Joanna przestanie zdobywać medale i co? I ona w tym internacie zostanie? Ta mistrzyni świata z której jesteśmy dumni my Polacy, nasz kraj, nasza ojczyzna... - powiedział Andrzej Grabowski w kulisach "Tańca z Gwiazdami".