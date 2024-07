Turniej "Gwiazdy kontra Dziennikarze" przyciągnął wiele znanych twarzy. Zarówno jedni jak i drudzy ochoczo przystąpili do gry w Black Jacka. Atmosfera kasyna hotelu Marriott skłoniła gwiazdy do wyboru "odpowiedniego" stroju. Trzeba przyznać, że różnie gwiazdy zinterpretowały to jak powinno się wyglądać podczas tego rodzaju imprezy.

I tak Mandaryna postawiła na sportową elegancję (?). Monika Jarosińska wystroiła się w długą suknię do ziemi. Małgorzata Lewińska, ku naszemu zdziwieniu, założyła przeźroczystą czarną bluzkę, a pod nią biały stanik. Eva Minge kusiła swoimi zgrabnymi i długimi nogami w ultramini. Konsekwentną w doborze stroju okazała się Dominika Gawęda, która założyła skórzane legginsy i żakiet w modnym w tym sezonie kolorze.

A Wam, jak się podobają różnorodne stylizacje naszych gwiazd? Hit, czy kit?

