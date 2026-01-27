Wszystko zaczęło się 19 stycznia, kiedy Brooklyn Beckham - najstarszy syn Davida i Victorii Beckham - opublikował na Instagramie szokujące oświadczenie. W jego treści zarzucił rodzinie m.in. nadmierną kontrolę, upokarzanie i próby sabotowania jego małżeństwa z Nicolą Peltz. Tym samym Brooklyn zdecydował się na jawne zerwanie z rodziną pochodzenia i wsparcie żony.

Nicola Peltz publikuje wymowne wideo z Brooklynem Beckhamem

Choć o rodzinnym konflikcie Beckhamów mówi cały świat, to jednak wszystko wskazuje na to, że Brooklyn i Nicola nie przejmują się całym zamieszaniem.

Nicola Peltz właśnie wrzuciła na TikToka romantyczne wideo, na którym ona i Brooklyn wyglądają na szaleńczo w sobie zakochanych i szczęśliwych. Na nagraniu widzimy, jak para je kolacje, wznosi toasty winem, całuje się, obejmuje i spędza czas z ukochanym psem. Całość została podłożona pod utwór "Yellow" zespołu Coldplay, co wielu uznało za kolejny symboliczny gest.

Ujęcia z nagrania przedstawiają Nicolę i Brooklyna w ich codziennym życiu, pokazując ich jako nierozłączną i pełną uczuć parę. Publikacja filmu w tak newralgicznym czasie nie wydaje się być przypadkowa.

Sielanka w Malibu - zakochani nie przejmują się burzą

Co więcej, para kilka dni temu została też sfotografowana podczas spaceru i kolacji w Malibu. W mediach społecznościowych oraz na portalach plotkarskich pojawiły się zdjęcia pary, która - według doniesień - zdawała się zupełnie nie przejmować medialną burzą wokół rodziny Brooklyna.

Ekspertka od mowy ciała, cytowana przez serwis "Mirror", podkreśliła, że ich zachowanie podczas spaceru wskazuje na silną więź. Według analizy, para wyglądała na otoczoną swoją "bańką miłości", mimo panującego wokół chaosu medialnego.

