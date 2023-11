Jedna z włoskich legend, Enzo Ferrari nazwał go „najpiękniejszym wyścigiem świata”. I dobrze wiedział o czym mówi - w końcu sam stoi za projektami najpiękniejszych samochodów na świecie. A rajd Mille Miglia jest rzeczywiście esencją piękna - klasycznych aut, włoskich krajobrazów i niebieskiego nieba nad Rzymem, Umbrią, czy Toskanią.

Już 15 maja 2019 ruszyła kolejna edycja tego motoryzacyjnego klasyka. Swą nazwę Mille Miglia zawdzięcza dystansowi, który co roku kierowcy pokonują wokół włoskiego buta - choć trasa się zmienia, to zawsze mniej więcej tysiąc mil (w tym roku 1801 km). Wyróżnia go wiele elementów, ale najważniejszym są samochody - w Mille Miglia mogą bowiem startować tylko te, które powstały przed 1957 rokiem. Co więcej, by zostać dopuszczone do wyścigu, muszą mieć świadectwa autentyczności części. Skąd taka data? Do 1957 roku bowiem rozgrywano klasyczne edycje rajdu. Jego obecna forma jest swego rodzaju hołdem złożonym tamtym przepięknym autom, ich kierowcom, starym włoskim drogom.

