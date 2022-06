Mama Karoliny Pisarek zachwyciła stylizacją na jej ślubie. Postawiła na nieoczywistą kreację

Agnieszka Woźniak-Starak to jedna z najbardziej stylowych gwiazd w polskim show-biznesie. Dziennikarka nieustannie zachwyca swoimi lookami widzów "Dzień dobry TVN", a jej styl inspiruje tysiące kobiet, które obserwują ją na Instagramie! I trudno się dziwić, bo w szafie Agnieszki Woźniak-Starak znajdziemy prawdziwe perełki i trendy prosto ze światowych wybiegów. Gwiazda, która słynie z modowych eksperymentów i zamiłowania do "brzydkich" butów, tym razem postawiła na spodnie, które są największym hitem jesieni 2021! Choć cena modelu wybranego przez Agnieszkę Woźniak-Starak potrafi zwalić z nóg, my znalazłyśmy niema identyczne jeansy. Agnieszka Woźniak-Starak w modnych spodniach na jesień 2021 Tym razem Agnieszka Woźniak-Starak zachwycała na ulicach Krakowa, gdzie spędziła ostatni weekend. Jak się okazuje, na spacer po urokliwym mieście gwiazda wybrała stylizację w rockowym stylu - czarne botki, krótki oversize'owy ciemny kardigan i modne, marmurkowe obszerne jeansy. Ten model spodni nie tylko optycznie wydłuża nogi, ale również podkreśla talię jak żaden inny! Zobacz także: Agnieszka Woźniak-Starak w płaszczu, który wyszczupla talię! Za 119 zł kupisz niemal taki sam Trudno się dziwić, że kiedy tylko Agnieszka Woźniak-Starak opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcia w jesiennej stylizacji, w komentarzach dosłownie zawrzało! Fani natychmiast zarzuciły swoją ulubioną gwiazdę pytaniami o jej modne jeansy w stylu paperbag. Jak się okazuje, dziennikarka wybrała model od marki Sary Boruc - The Mannei. Stylizowane spodnie Agnieszki Woźniak-Starak nie należą jednak do najtańszych, bo kosztują aż 1300 złotych! Jeansy z obszernymi, prostymi nogawkami i wysoką talią to jeden z największych trendów,...