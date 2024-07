Mikołajkowe prezenty wcale nie muszą być drogie. Dlatego też przejrzeliśmy świąteczne oferty sklepów w poszukiwaniu ciekawych gadżetów na prezent.

Znaleźliśmy fajne zestawy kosmetyczne, które można kupić już za ok. 30 złotych. A symboliczny, świąteczny zestaw małych mydełek od The Body Shop to koszt, jedynie 20 złotych.

Pomyśleliśmy również o najmłodszych, maskotka z Sephory to koszt ok. 39 złotych, a perfumy Verona o zapachu pomarańczy dla małej modnisi to zaledwie 15 złotych.

Oprócz tego spodobała nam się bardzo kolekcja Claire's dla UNICEF. Brytyjska marka stworzyła specjalną kolekcję, z której dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne.

Zobaczcie więcej propozycji do 50 złotych w naszej galerii: