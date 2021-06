Mikołaj Roznerski zmienił fryzurę! Gwiazdor "M jak miłość" zaprezentował się w nowym wydaniu

Na temat ślubu Mikołaja Roznerskiego i Adriany Klaskiej, co jakiś czas pojawiają nowe doniesienia. Para spotyka się już od kilku lat i są zaręczeni. Gwiazdor "M jak miłość" niedawno publikując wspólne zdjęcia z aktorka pisał o niej pieszczotliwie "moja żonka", a teraz na palcu Mikołaja Roznerskiego pojawiła się obrączka! Czy to oznacza, że para postanowiła wziąć ślub w tajemnicy przed mediami? Tylko spójrzcie na te zdjęcia... Wykorzystaj kod Groupon i bez obaw o przekroczenie zaplanowanego budżetu spraw sobie wymarzone obrączki. Mikołaj Roznerski z obrączką na palcu! Jest już po ślubie? Adriana Kalska i Mikołaj Roznerski rzadko mówią o swoim związku, para chroni swoje życie prywatne. Jakiś czas temu zdradzili, że zdecydowali się przełożyć swój ślub ze względu na obecną sytuację. Teraz na nowych zdjęciach paparazzi gwiazdor "M jak miłość" nosi obrączkę, co więcej, nie wygląda na zadowolonego, że ten fakt ujrzał światło dzienne. Jak wiadomo para jest w sobie bardzo zakochana i wspierają się wzajemnie, a aktor wielokrotnie zwracał się do partnerki "żonko", dlatego zdjęcia z obrączką wywołały lawinę spekulacji na temat ślubu pary. Faktycznie wzięli ślub? Wszystko wskazuje na to, że obrączka na palcu Mikołaja Roznerskiego to jedynie część stylizacji do kolejnego filmu. W końcu aktor został przyłapany przez paparazzi na planie filmowym podczas kręcenia kolejnych scen. Tylko spójrzcie na te zdjęcia! Zobacz także: Mikołaj Roznerski o grze z Alicją Bachledą-Curuś i intymnych scenach… Czy Ada Kalska jest zazdrosna? Na palcu Mikołaja Roznerskiego widoczna jest obrączka. Aktor był wtedy na planie, a to oznacza, że obrączka mogła być częścią filmowej stylizacji.